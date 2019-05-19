Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Beklenti anketine göre, memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 2.7 enflasyon farkı göründü. En düşük maaş da arttı. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emeklilerin merakla beklediği tüm detaylar...
19.05.2019 07:46
- Son Güncelleme: 19.05.2019 07:46
Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
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