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Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Beklenti anketine göre, memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 2.7 enflasyon farkı göründü. En düşük maaş da arttı. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emeklilerin merakla beklediği tüm detaylar...

19.05.2019 07:46 - Son Güncelleme: 19.05.2019 07:46
Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Temmuz artışı adım adım yaklaşırken, enflasyon tahminleri memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini ortaya koyuyor.

Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Maaşlarda toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da verilecek.

Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

ORAN YÜKSELECEK
Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde ekonomistler Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 6.7 olarak gerçekleşebileceği tahminini yaptı.

Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklileri yüzde 2.7 enflasyon farkı alacak.

Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2 bin 562 TL! Temmuz zammı ile birlikte memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Böylece memur emeklilerinin yüzde 5'lik Temmuz zammı yüzde 7.7'ye ulaşacak.

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