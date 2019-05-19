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  • 19.05.2019 18:42
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 18:42

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiyeye zam var mı, ne kadar?

Yaklaşık 12 milyon emekli Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Ayrıca ikramiyeye zam olup olmadığı da merakla araştırılan konular arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl Meclis'te alınan kararla emeklilere iki bayram öncesinde ikramiye ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala yaklaşık 12 milyon emekli Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte cevabı...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı bu yıl 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. Emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor.

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