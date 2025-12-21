PODCAST CANLI YAYIN

2026 bütçesi TBMM'de kabul edildi! Başkan Erdoğan'dan "hayırlı olsun" mesajı

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027 yılında ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

320 KABUL 249 RET OYU ALAN BÜTÇE KABUL EDİLDİ

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı yapılan oylamalarda kabul edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 569 oy kullanıldığını, teklife 320 kabul, 249 ret oyu verildiğini, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 563 oy kullanıldığını, teklife 316 kabul ve 247 ret oyu verildiğini bildirdi.

Kurtulmuş, birleşimi 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da izledi.

2027 YILINDA HEDEF TEK HANE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla 2026 yılında enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027 yılında ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Yılmaz, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Genel Kurulunda konuştu.

17 Ekim'de TBMM'ye yapılan sunuşun ardından Genel Kurulda 14 gün boyunca yoğun ve titiz mesailerle yürütülen 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde sona gelindiğini belirten Yılmaz, bu süreçte yoğun mesai harcayan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

"GÜVEN VE HUZUR ORTAMI YATIRIM VE TİCARETİ GÜÇLENDİRECEK"

İstikametlerinin daha istikrarlı bir ekonomi, daha güçlü makroekonomik temeller ve kapsayıcı büyüme olduğunu söyleyen Yılmaz, tek haneli enflasyon hedefine varıncaya dek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı destekleyen yapısal reformlarla, bu mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2025 yılında 1,5 trilyon doları aşan bir büyüklük ile nominal bazda dünyanın 16'ncı, satın alma gücü bazında ise dünyanın 11'inci ekonomisi olacağını ifade etti.

Orta ve uzun vadeli büyüme perspektifinde Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" sürecinin de son derece olumlu katkılar yapacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güven ve huzur ortamı, yatırım ve ticareti güçlendirecek, başta Doğu ve Güneydoğu illerimiz olmak üzere, ülkemizin genel olarak potansiyeli daha yüksek oranda harekete geçirilmiş olacaktır. Irak'tan geçecek olan Kalkınma Yolu, Türk Cumhuriyetleriyle aramızdaki doğrudan bağlantıyı kuracak Zengezur Koridoru, tarihten bize miras kalan Hicaz Demiryolunun yeniden canlandırılması gibi stratejik projeler ile bölgemizde de refah artacak, istikrar güçlenecektir."

