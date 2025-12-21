2026 bütçesi TBMM'de kabul edildi! Başkan Erdoğan'dan "hayırlı olsun" mesajı

İstikametlerinin daha istikrarlı bir ekonomi, daha güçlü makroekonomik temeller ve kapsayıcı büyüme olduğunu söyleyen Yılmaz, tek haneli enflasyon hedefine varıncaya dek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı destekleyen yapısal reformlarla, bu mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini dile getirdi.

17 Ekim'de TBMM'ye yapılan sunuşun ardından Genel Kurulda 14 gün boyunca yoğun ve titiz mesailerle yürütülen 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde sona gelindiğini belirten Yılmaz, bu süreçte yoğun mesai harcayan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (DHA)

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2025 yılında 1,5 trilyon doları aşan bir büyüklük ile nominal bazda dünyanın 16'ncı, satın alma gücü bazında ise dünyanın 11'inci ekonomisi olacağını ifade etti.

Orta ve uzun vadeli büyüme perspektifinde Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" sürecinin de son derece olumlu katkılar yapacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güven ve huzur ortamı, yatırım ve ticareti güçlendirecek, başta Doğu ve Güneydoğu illerimiz olmak üzere, ülkemizin genel olarak potansiyeli daha yüksek oranda harekete geçirilmiş olacaktır. Irak'tan geçecek olan Kalkınma Yolu, Türk Cumhuriyetleriyle aramızdaki doğrudan bağlantıyı kuracak Zengezur Koridoru, tarihten bize miras kalan Hicaz Demiryolunun yeniden canlandırılması gibi stratejik projeler ile bölgemizde de refah artacak, istikrar güçlenecektir."