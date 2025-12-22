İkinci emeklilik geliyor: TES 2026’da hayata geçiyor!

Türk lirası (AA)

7.8 MİLYONU OKS'DEN

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 18 Aralık tarihli verilerine göre; katılımcı sayısının 10 milyon 120 bin 560'e ulaştığı gönüllü BES'te devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 962 milyar lirayı buldu. Katılımcı sayısının 7 milyon 801 bin 680 olduğu OKS'de ise fon büyüklüğü devlet katkısı dahil yaklaşık 125.5 milyar lira oldu. 18 yaş altının sisteme dahil edilmesiyle ivme kazanan BES, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan reformlarla da vites büyütecek. Bu adımlardan en önemlisi ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olacak. Önümüzdeki 3 yılın yol haritasının çizildiği Orta Vadeli Program'a (OVP) göre bu reformun 2026'nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.