İkinci emeklilik geliyor: TES 2026’da hayata geçiyor!
Otomatik katılımla birlikte yaklaşık 18 milyon katılımcıya ve 2 trilyon lirayı aşan fon büyüklüğüne ulaşan BES, yeni yılda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile vites büyütecek. 18 yaş altının sisteme dahil edilmesiyle ivme kazanan BES, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan reformlarla da vites büyütecek. Peki sistem nasıl uygulanacak?
Geçtiğimiz 22 yıllık süreç içinde ülkemizin uzun vadeli tasarruf mimarisinin önemli bileşenlerinden biri haline gelen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), büyümesini sürdürüyor. Sistemin fon büyüklüğü Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ve devlet katkısı dahil 2 trilyon 88 milyar liraya ulaşırken, katılımcı sayısı da 18 milyona dayandı.
7.8 MİLYONU OKS'DEN
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 18 Aralık tarihli verilerine göre; katılımcı sayısının 10 milyon 120 bin 560'e ulaştığı gönüllü BES'te devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 962 milyar lirayı buldu. Katılımcı sayısının 7 milyon 801 bin 680 olduğu OKS'de ise fon büyüklüğü devlet katkısı dahil yaklaşık 125.5 milyar lira oldu. 18 yaş altının sisteme dahil edilmesiyle ivme kazanan BES, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan reformlarla da vites büyütecek. Bu adımlardan en önemlisi ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olacak. Önümüzdeki 3 yılın yol haritasının çizildiği Orta Vadeli Program'a (OVP) göre bu reformun 2026'nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
İŞVEREN DE KATILACAK
Bu reform kapsamında Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak. Bu sayede çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ikinci emeklilik imkanı sunulacak. Halen OKS'ye katılan çalışanların brüt maaşlarından her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak sisteme aktarılıyor.
Sisteme devlet de yüzde 30 devlet katkısı ile destek veriyor. OKS ile devreye alınan bu ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı model ile daha da geliştirilecek. Bu kapsamda işveren katkısı da devreye alınacak. OKS isteğe bağlı iken, tamamlayıcı sistemin her çalışanı kapsaması bekleniyor. OKS'de emeklilik için sistemde 10 yıl kalmak ve 56 yaşına gelmek yetiyor. Bu şartları sağlayanlardan isteyenlere toplu para isteyenlere de maaş ödemesi yapılıyor. Bu şartlarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı da yürütülecek çalışmalar sonucunda belli olacak.
ÜNİVERSİTELİLER DE KATILACAK
OVP'ye göre, önümüzdeki dönemde sigorta sektörüne ilişkin atılması planlanan diğer bazı adımlar da şöyle:
Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.
BES'te evlilik, eğitim ve konut alımı ile doğal afet durumlarında geçerli olan kısmi çekim hakkının kapsamı da genişletilecek. Bedelli askere ya da hacca gitmek isteyenler de para çekebilecek.
BES'teki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.
OKSkatılımcılarına BES'teki emeklilik fonlarına erişim imkânı tanınacak, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak.
Yatırım fonlu birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacak.