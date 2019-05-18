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SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için ekonomistlerden 'yüzde 6.7' tahmini geldi. Peki, bu tahminlere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2000'den önce emekli olan SSK'lıların emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

18.05.2019 08:01 - Son Güncelleme: 18.05.2019 08:01
SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü Temmuz zammında. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyon verisini merakla bekliyor.

SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın son anketinden bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı için yüzde 6.7 tahmini çıktı.

SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı bin 200 lirayı bulacak.

SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ESNAFTA 1.702 TL
Eğer Temmuz zammı yüzde 6.7 olursa, en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 595 liradan bin 702 liraya çıkacak.

SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağ-Kur tarım emeklilerinde de halen bin 189 lira olan en düşük aylık yüzde 6.7 artışla bin 269 liraya yükselecek.

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