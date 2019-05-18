SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için ekonomistlerden 'yüzde 6.7' tahmini geldi. Peki, bu tahminlere göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2000'den önce emekli olan SSK'lıların emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
18.05.2019 08:01
- Son Güncelleme: 18.05.2019 08:01
DİĞER GALERİLER