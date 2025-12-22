Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 2026 için iki net vaat

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile uçakta sohbet gerçekleştirdi. Bakan Şimşek 2026 yılına ilişkin ekonomik beklentilerden enflasyonla mücadeleye, büyümeden bütçe disiplinine kadar pek çok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi. Uygulanmakta olan ekonomik programın sonuçlarının alınmaya başlanacağını ve 2026'da hayat pahalılığının daha az hissedileceğini vurguladı. Bakan Şimşek, yeni yılda enflasyonun yüzde 20'nin altına düşmesini hedeflediklerini belirterek, özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü artıracak bir sürece girileceğini ifade etti. 2026'da büyümenin hızlanacağını, ekonomide toparlanmanın güçleneceğini ve deprem bölgesinin yeniden inşasının tamamlanacağını söyleyen Şimşek, bütçe disiplininin ve finansal istikrarın da daha da pekişeceğinin altını çizdi.

Bakan Mehmet Şimşek ve Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat İşte Yavuz Donat'ın Bakan Şimşek ile uçakta gerçekleştirdiği sohbete ilişkin Sabah gazetesindeki bugünkü köşe yazısı… Türkiye uçuyor... Ajet... Batman uçağındayım. Uçak dolu... Boş koltuk yok.

Aşağılara bakıyorum... Anadolu'ya.

Kar yok.

Toprak ana kar bekliyor.

Sonra... GAP bölgesi üzerindeyiz.

Cumhuriyet'in büyük eseri... Atatürk Barajı. Baraj da su seviyesi düşük.

Rastlantı... Olursa bu kadar olur... Hazine ve Maliye Bakanı... Batman-Gercüşlü... Mehmet Şimşek de uçakta.

Öyleyse... Aşağıları seyretmeyi bırakalım... Ve...

Mehmet Şimşek'le sohbete başlayalım. YENİ YIL... VE İKİ MEYVE Zaman hızla akıyor... 2025 yılı... Yaşlandı... 10 gün sonra vedalaşacağız.

2026... Yeni bir yıl... Yeni bir başlangıç... Yeni umutlar... Beklentiler.

Ve ilk soru:

- Sayın Bakan... 2026 nasıl olacak?

Mehmet Şimşek, "Uygulamakta olduğumuz ekonomik programın meyveleri alınmaya başlanacak" diyor.

Sonra da ilk iki meyveyi söylüyor:

- 2026... Pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak.