Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Maç boyu gol için çalışan İcardi, o mutluluğu 88. dakikada yaşadı.

Kupada Başakşehir'i yendikten sonra tam dinlenmeden, iki gün sonra lig maçına çıkan Galatasaray için öncelikli hedef kazanmaktı.

Üç golle alınan üç puanla Galatasaray hem liderlik koltuğuna yeniden oturdu hem de ilk yarı sonunda 40 puan barajını geçen tek takım oldu.

ZEKİ UZUNDURUKAN - ICARDI İKİ YIL DAHA GALATASARAY'DA! Galatasaray maça tahrip gücü yüksek ve hızlı bir futbol anlayış ile başladı.

Daha ilk dakikadan itibaren 'gol' geliyorum diyordu. Kasımpaşa yoğun baskı altında kalınca hemen geriye yaslanıp kalesini korumaya başladı.

Galatasaray, Barış Alper ve Leroy Sane ile kanatları iyi kullandı. Bu pozisyonlardan birinde Barış Alper, kaptığı topla sol çizgiden adeta rüzgar gibi Kasımpaşa ceza alanına girip Yunus'a şık bir pas verdi.

Yunus da bu harika asisti gole çevirdi. Galatasaray öne geçtikten sonra oyunu tamamen rakip ceza sahasına yıktı. Barış Alper ve Yunus'un karşı karşıya pozisyonunu kaleci Gianniotis çok iyi çıkardı.

G.Saray ezici bir üstünlükle oynadığı ilk yarıyı 3-4 farkla önde bitirmeliydi. Sarı-kırmızılı takımın oyununda tempo, beceri, akıl, çok yönlülük, taktiksel zeka üst düzeydeydi.

Dün İlkay'ın savaşçı futbolunu çok beğendim. Hakem Alper Akarsu, ilk yarıda Torreira'nın ayağına basan Winck'e sarı kart çıkarmayı unuttu! Kasımpaşa ikinci yarıya iyi başladı. Galatasaray rakibin baskısını kırdıktan sonra tekrar oyunda üstünlük kurdu. Maçın yıldızı Yunus'un jeneriklik bir pası vardı ki, İcardi bu pozisyonda kaleci Gianniotis'e takıldı. Barış Alper Yılmaz maç boyunca ceza sahasına öyle muazzam ortalar yaptı ki... Ama bu güzel ortalardan sadece biri golle sonuçlandı.

Kasımpaşa ikinci yarıda 9 kişi ile savunmada adeta çakılı oynadı.