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  • 21.05.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 17:04

Emekli maaşını arttırmak mümkün! İşte şartlar

Emekli olma hayali kuran çalışanların, bir beklentisi de yüksek maaş alabilmek. Maaşı artırmak mümkün.

Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? İşte şartlar

Çalışanların en büyük hayali önce emekli olmak sonra ise yüksek maaş almaktır. Bu bağlamda emeklilik planlamasında öncelikle hangi statüden emekli olunmasının kişiye parasal anlamda ve anlamında cazip geldiğinin araştırılması ve hesaplamaların buna göre yapılması gerekiyor.

1260 GÜNÜ ZORLA

Emeklilik planlamasında öncelikle hangi statüden emekli olunmasının kişiye parasal anlamda ve erken emeklilik anlamında cazip geldiğinin araştırılması ve hesaplamaların buna göre yapılması gerekiyor. Hatta mümkünse son 3.5 yıl (1260 gün) tavan ücretten yatırılmalı. bu anlamda hem maaş hem de yaş şartı açısından daha avantajlı konumda.

ASGARİ ÜCRETTEN

Emeklilikte yüksek maaş almayı herkes ister. Yüksek maaşın püf noktası 'ya yüksek kazanç bildirmekten geçiyor. Asgari ücret ve hemen üzeri gibi rakamlarla primleri ödenen kişilerin emekli aylıkları çalıştıkça düşüyor. Maaşı düşük gösterilen itiraz etsin. Buna karşılık 3700-4000 lira kazancı olan kişilerin de çalıştıkça emekli maaşları her yıl 50-100 TL artıyor. Emekilik için primi tamamlayanların çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa, çalıştıkları yerde tavandan ki bugün için 15.221 lira üzerinden kazanç bildirmesi ise maaşı artıran diğer bir unsur. Elbette herkese bu tutar üzerinden maaş ödenmiyor. Ancak bunun da bir formülü var. O da sigortalı adına örneğin 5 gün tavan ücretin günlük tutarı (507.36 TL) üzerinden yani yani 2536 TL ödemek.

5 GÜN TAVANDAN GÖSTERİLİRSE

Emekilik için primi tamamlayanların çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa, çalıştıkları yerde tavandan ki bugün için 15.221 lira üzerinden kazanç bildirmesi ise maaşı artıran diğer bir unsur. Elbette herkese bu tutar üzerinden maaş ödenmiyor. Ancak bunun da bir formülü var. O da sigortalı adına örneğin 5 gün tavan ücretin günlük tutarı (507.36 TL) üzerinden yani yani 2536 TL ödemek.

KÜÇÜK HAMLEYLE YÜKSEK MAAŞ

Emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'nun bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu maaşınızı yüzde 5 artırır. Halen sigortası olmayanlar acele etmeli. Çünkü yaş şartı kadelemeli 65'e çıkacak. Ayrıca, Mayıs 2008'den sonra işe girenler de 7200 gün primi biran önce tamamlamalı. Yoksa emeklilik 65 yaşına kadar hayal olur.

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