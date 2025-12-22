Cemiyet dünyasını yasa boğan ölüm: Leyla Mizrahi 32 yaşında kalbine yenildi

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 06:58

Hafta sonuna iş ve cemiyet hayatı çok üzücü bir haberle uyandı. Çünkü sosyetenin sevilen ismi Leyla Mizrahi, cumartesi sabah evindeki yatağında ölü bulundu. Henüz 32 yaşında olan ve beş aylık bir oğlu olan Leyla Hanım'ın ölümü, resmen bütün sosyeteyi yasa boğdu. Acı haberi alır almaz neredeyse bütün sosyete, ölüm nedenini öğrenmek için cenazesinin kaldırıldığı Maslak'taki hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise dün ikindi saatlerinde ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.