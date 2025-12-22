Cemiyet dünyasını yasa boğan ölüm: Leyla Mizrahi 32 yaşında kalbine yenildi
İş ve cemiyet dünyası, 32 yaşındaki Leyla Mizrahi’nin ani ölümüyle yasa boğuldu. Evinde hayatını kaybeden ve beş aylık bir oğlu bulunan Mizrahi’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı. Cenazesi bugün Levent’te Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.
Hafta sonuna iş ve cemiyet hayatı çok üzücü bir haberle uyandı. Çünkü sosyetenin sevilen ismi Leyla Mizrahi, cumartesi sabah evindeki yatağında ölü bulundu. Henüz 32 yaşında olan ve beş aylık bir oğlu olan Leyla Hanım'ın ölümü, resmen bütün sosyeteyi yasa boğdu. Acı haberi alır almaz neredeyse bütün sosyete, ölüm nedenini öğrenmek için cenazesinin kaldırıldığı Maslak'taki hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise dün ikindi saatlerinde ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.
İzmir'in tanınmış iş insanlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailesi Özgörkey Ailesi'den Özlem Özgörkey'in kızı olan Leyla Mizrahi, 2022 yılında, Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti. Herkesin gıpta ettiği bir evlilikleri olan Leyla-Ralfi Mizrahi çiftinin, beş ay önce de bir oğulları olmuş ve evliliklerini perçinlemişlerdi. Leyla Mizrahi'ye Allah'tan gani gani rahmet, ailesi ve sevenlerine de sabır diliyorum.
Leyla Mizrahi'nin cenaze namazı bugün öğleyin Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.