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  • 19.05.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 19:13

Meclis'e gelecek mi, yasalaşacak mı? İşte ...

Binlerce polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri büyük bir merakla de son durumu merakla araştırılıyor. 3600 ek gösterge ne zaman Meclis gündemine geleceği merak ediliyor. Peki, ? İşte ...

3600 ek gösterge yasasıyla ilgili son gelişmeler yüz binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Yasa hakkında son dakika açıklamalarını merakla takip ediliyor. 3600 ek göstergenin kabul edilmesi durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? İşte o sorunun yanıtı...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bu konunun Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olduğunu belirtilmişti. Meclis takvimine göre, bu ay içinde gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

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