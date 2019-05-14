Aktif büyüklüğünü 407 milyar TL’ye taşıdı

Halkbank yılın ilk çeyreğinde toplam kredilerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 8 artırarak 369.6 milyar liraya yükseltti. KOBİ kredilerini de içeren nakdi ticari kredileri aynı dönemde yüzde 10.7 artışla 236.4 milyar liraya yükselen Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 17.3'e taşıdı. Aynı dönemde mevduatı yüzde 8.4 artışla 269.7 milyar liraya ulaşan bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 7.6 yükselerek 407 milyar liraya çıktı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "İlk 3 aylık dönemde 120 bin esnaf ve sanatkara 11.6 milyar lira kredi kullandırarak esnaf kredileri bakiyemizi 39.4 milyar liraya, kredi bakiyesi bulunan esnaf sayımızı 542 bine yükselttik" dedi.
- Ekonomi
- 14.05.2019
- Gazete
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