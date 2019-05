Kur operasyonunda 3. perde! Swap silahı gidince algıya sarıldılar

YSK'nın İstanbul seçimlerini tekrar kararı almasından sonra tamamen siyasi motivasyonla düğmeye basıldı. Mart ayının son haftasında seçimleri etkilemek için aldıkları pozisyona benzer bir pozisyon aldılar. Daha önceki operasyonların merkezinde yer alan JP Morgan ve Citibank'ın başını çektiği bir grup, yine Türk Lirası'na karşı açık pozisyon aldı. Seçim kararı sonrası algıyı da bozmak için yanına Türkiye'ye her fırsatta operasyon çeken Bloomberg, Reuters ve Financial Times gibi yayınları alarak, ellerinde kalan tek araç olan manüplasyona sarıldılar. Merkez Bankasının dün attığı adımlar sonrası Dolar ve Euro'da meydana gelen düşüşlerle açık pozisyonda kaldılar. Bu kez hem atılan adımları boşa çıkarmaya çalıştılar hem de dövizin düşmesi için topyekun mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalıştılar.

KENDİLERİ SÖYLEDİ, KENDİLERİ İNANDI

Yurt içinde, vatandaşların sadece son dönemde 3 milyar dolar üzerinde dolar bozdurması ile planları iyice bozulduktan sonra devreye bir kez daha algı hamlelerini aldılar. Gecelik 15 milyar dolara yakın hacmin gerçekleştiği Dolar/TL piyasasına 1 milyar dolarlık bir dolar satışı ile müdahale edilmeye çalışıldığını, kesinlikle başarısız olunacağını ortaya attılar. Halbuki, 1 milyar dolarlık bir satışın günlük ortalama 10-15 milyar dolarlık hacimde etkisi olmayacağını sadece kendilerinin bildiğini sanarak haberleri okuyanları da saf yerine koydular. 6,25'ten sonra dolarda geriye geliş ile planları iyice bozuldu.

DÜŞÜŞ SÜRER KORKUSU

Yurtdışı swap piyasasında, kur üzerinde baskı oluşturmak için kullandıkları TL'leri her geçen gün azalan birkaç bankanın bu hamleleri, yanlarına aldıkları bazı medya organlarının desteğine rağmen sınırlı etkide kaldı. Merkez Bankasının karşı hamleleri, vatandaşların dolar bozdurmaya başlaması ve Swap piyasasında ellerinin Ağustos ve Mart'a göre çok daha zayıf olması, kurda istedikleri operasyonları artık yapamayacakları anlamına geliyor. Bu da vatandaşların dövizin düşeceğine olan güveni artırırken, bu hamlelere göre pozisyon alanları oldukça korkutuyor.