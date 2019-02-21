TÜRK ekonomisine yönelik Ağustos'ta yapılan kur saldırısında iki bankanın ciddi kâr ettiği ortaya çıktı. HSBC, doların 7.24 lira ile tarihi zirvesine çıktığı 13 Ağustos'ta kur hareketlerinden bir günde 120 milyon dolar kazandı. Bu rakamın bankanın tarihinde tek günde kazandığı en yüksek günlük kâr olduğu ifade edildi. 2001 krizi öncesinde 2 milyar doları gözden çıkararak almayı planladığı Demirbank'ı, krizin ardından 350 milyon dolara kapatan İngiliz HSBC Holdings, Türkiye'deki ikinci vurgununu, kur saldırısı ile yapmış oldu. Türk Lirası'nın keskin şekilde değer kaybettiği Ağustos ayında iki haftalık dalgalanmada Deutsche Bank AG'deki işlemcilerin ise 35 milyon dolar kazandığı belirtildi. İki banka finansal operasyon ile toplam 155 milyon dolar kazandı. Türkiye'yi diz çöktürme operasyonunun ekonomi cephesinde yapılan bu saldırının küresel bağlantıları da bu kâr rakamları ile ortaya çıktı.
- Ekonomi
- 21.02.2019
- Gazete
HSBC’den kur operasyonu
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