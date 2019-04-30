Yeniden çalışmalara başlayacak olan TBMM'nin gündeminde Türkiye için çok önemli konular var. Hızla çalışmalara başlayacak olan Meclisin gündeminde memurların hem maaşlarını hem de tazminatlarını artıracak 3600 ek gösterge, nafaka, yeni askerlik sistemi ve hal yasası da var.
Yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka, belli suçlarda ceza indirimi ile ilgili gelişmeler için vatandaşların gözü Mecliste olacak.
3600 EK GÖSTERGE ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
MİLYONLARIN GÖZÜ ORADA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni askerlik sistemine ilişkin taslak çalışmasını tamamlayarak, Cumhurbaşkanı'na sunduğunu, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirileceğini açıklamıştı. AK Parti'nin öncelikle Meclis'e sunacağı yasa teklifleri arasında olduğu belirtilen düzenleme ile bedelli askerlik uygulaması yaş sınırı olmaksızın kalıcı hale gelecek. Bedelli askerlik süresi 1 ay olacak ve yılda yaklaşık 145 bin bedelli kontenjanı uygulanacak. Başvuru sayısının 145 bini aşması halinde kura çekimi yapılacak.
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Meclis çalışmalarına 23 Nisan özel oturumuyla başlayacak. Ardında ise Meclis'te önemli konular gündeme gelecek. Bunlardan biri yeni askerlik sistemi olacak. Yeni askerlik sistemine göre, bedelli kalıcı hale getiriliyor, bedelli yapmak istemeyenler içinse askerlik süresi 6 aya düşürülüyor. İsteyen 6 ay sonra da askerliğe maaşlı olarak devam edebilecek. Süresiz nafakanın 5 yıl ile sınırlandırılması için de Meclis'te bazı adımlar atılacak. Bu konuda çalışmalar yapan MHP, teklifini Meclis'e sunacak. Teklif, süresiz nafakayı 5 yıl ile sınırlandırıyor. Gıda fiyatlarının denetimi gerekçesiyle "hal yasasının" çıkartılması da masadaki konulardan olacak. 24 Haziran seçimleri öncesi verilen ancak tutulmayan 3600 ek gösterge vaadi yerel seçimler sürecinde de yapıldı. Meclis açıldıktan sonra bu konuda bazı adımlar atılması bekleniyor.
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nafaka da iyi duzenleme sart bes yildan asagi evli kalir ise bir ay verilecek eger 10 yil kalir ise o zaman her on yil icin en fazla 5 ay olacak yani on ile yirmi yil kalir ise 5 ay alacak eger bu yirmis yildan otuz yila cikar ise o zaman en fazla iki yil ve otuz dan fazla kalir ise en fazla 4 yil olacak eger kadinin geliri var ise o zaman herkes kendi parasini yesin zaten bu nafaka yuzunden zina fuhus cok fazla nasil olsa para geliyor baska yerden diyor gizli hat yiyorlar onun icin on yildan asagi evli kalana devlet bakacak ise baksin yada en fazla iki ay nafaka olacak o da geliri var ise olmayacak acil duzenleme buna gerek her secim ayni nakara sonuc yok bes yil nafaka mi olur adam iki uc kere evlense hayati boyu kadina para verecek kadin da aksama yemek corba programi bakacak sahaba kadar dizi film bakacak o erkeklerin sucu ne cok uzun sure kalsa bile evli oda iki uc yil olacak oda buyuk para olmayacak gitsin is bulsun
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