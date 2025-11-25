KADEM’den “Şiddete Karşı Hep Birlikte” kampanyası

Kadın ve Demokrasi Vakfı ( KADEM ), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırlanan "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasını başlattı. Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kampanyanın tanıtım programında, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu 'nun ekran yüzü olduğu kamu spotunun gösterimi yapıldı.

Kendisinin de uzun yıllardır kadın hakları konusunda uğraş verdiğini, KADEM'dekilerle birlikte saha çalışmaları ve araştırmalar yaptırdıklarını belirten Bayraktar, mesailerinin önemli bir kısmını "Kadına yönelik şiddeti önlemek için ne yapabiliriz, kadınlara nasıl destek olabiliriz?" sorusuna cevap aramakla geçirdiklerini ifade etti.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar , programda yaptığı konuşmada, gösterilen kamu spotunun içeriğine değinerek, gerçek hayatın ise film seti gibi olmadığını söyledi.

KADEM, ʺŞiddete Karşı Hep Birlikteʺ kampanyasını başlattı. (AA)

12 YILDIR KADEM'DE MÜCADELE VERİYORLAR

Bayraktar, kadın hakları konusunda bilinç oluşturulması için 12 yıldır KADEM'de mücadele verdiklerini aktararak, her kadının yaşadığı acının üstünü örten sessizliği kaldırmaya, görünmeyeni görünür kılmaya, fark edilmeyen yaraları toplumun kalbine taşımaya çalıştıklarını dile getirdi. Bunun kolay olmadığını ancak gerçek dönüşümün somut adımlarla başladığını ifade eden Bayraktar, yarayı deşmeyi değil, iyileştirmeyi seçtiklerini, acılara saplanıp kalan değil, geleceğe umut veren, onaran, yeni bir hikaye yazmak istediklerini vurguladı.

Bayraktar, kadınların şiddetten korunmak için neler yapabileceklerini tek tek anlattıklarını ve 56 şehirde temsilciliklerinin var olduğunu anımsatarak, bu şehirlerdeki gönüllülerin köy köy, ev ev dolaşarak kadına şiddete karşı toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak için çabaladıkların belirtti.