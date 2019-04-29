29 Nisan genel af haberleri: Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. Meclis ne zaman açılacak, Mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde.

AF YASASI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

TBMM bir yasama faaliyeti olarak af kararı alabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi ise Anayasanın 87. maddesinde düzenlenen genel ve özel af niteliği taşımıyor.

Hazırlanan kanun teklifinin genel veya özel af olmadığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız söz konusu teklife "devlet indirimi" ya da "şartlı ceza indirimidir" demişti.

Adalet ve Kalkınma partisi TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı 6 Mart 2019 tarihli konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisinin teklifinin af olmadığını, ceza indirimi içerdiğini vurgulayarak ''Seçim sonrası bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" dedi.

Şartlı ceza indirimi olarak adlandırılan teklif, hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vatandaşlar, 31 Mart yerel seçimler sonrası 2019 yılın da af ya da ceza indirimi çıkacak mı diye merak ediyor. Üst düzey yetkililerden yapılan açıklamalar trend oluyor. AK Parti'den konu ile ilgili son açıklamayı yapan partinin TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı kesin bir tarih vermese de, "Seçim sonrası müzakere edilebilir. MHP'nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir ede" şeklinde konuştu.

AF YASASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Milliyetçi Hareket Partisi, bilindiği üzere 19 Mayıs 2018 tarihine kadar işlenmiş suçlarla ilgili olarak 5 sene koşullu indirimi öne süren kanun teklifini 24 Eylül tarihinde TBMM'ye sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzası ile sunulan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" ismi altında ön plana çıkarılmıştır. Kanun teklifi toplam olarak 8 maddeden oluşmaktadır ve FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayeti mahkumları bu kanun kapsamına dahil edilmemişlerdir.