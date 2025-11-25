CHP’de geri sayım: Kurultay öncesi ‘büyük tasfiye’ başladı!

ÇARŞAF LİSTE VE İÇ MUHALEFETİN ANAHTAR LİSTE HAZIRLIĞI

Çarşaf liste usulüyle yapılması beklenen seçimler için iç muhalefetin de anahtar liste çıkarmaya yönelik hazırlık içerisinde olduğu iddia ediliyor. Özel'in ise PM'de yarı yarıya değişime giderek, parti içerisindeki otoritesini daha da pekiştirmeye hazırlandığı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER TASFİYE Mİ EDİLECEK?

Bu kapsamda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve halen PM'de olan isimlerin tasfiye edileceği, İmamoğlu'nun baskısıyla Parti Meclisi'ne sokulan bazı üyelerin de liste dışında bırakılacağı öne sürülüyor.