CHP’de geri sayım: Kurultay öncesi ‘büyük tasfiye’ başladı!

CHP’de 39. Olağan Kurultay yaklaşırken parti örgütü neredeyse baştan aşağı yenileniyor. Genel merkez baskısının hissedildiği kongre takviminde, Kılıçdaroğlu döneminden kalan yaklaşık 300 ilçe başkanı ve 20 il başkanının görevden alınmasıyla dengeler tamamen değişti. Özgür Özel’in Parti Meclisi’nde de geniş çaplı bir revizyona hazırlanması, kurultayın aynı zamanda parti içi güç konsolidasyonunun kritik basamağına dönüşeceğini gösteriyor.

CHP'de 39. Olağan Kurultay, 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1300'ü aşkın delegenin yer alacağı kurultayın ilk gününde yeni parti programı oylanacak. İkinci gün genel başkanlık, üçüncü gün ise PM ve YDK seçimleri yapılacak.

ÖZGÜR ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIK YARIŞINA TEK ADAY GİRMESİ BEKLENİYOR

Özel'in genel başkanlık yarışına tek aday olarak girmesi öngörülürken, asıl çekişmenin ise PM seçimlerinde yaşanması bekleniyor.

ÇARŞAF LİSTE VE İÇ MUHALEFETİN ANAHTAR LİSTE HAZIRLIĞI

Çarşaf liste usulüyle yapılması beklenen seçimler için iç muhalefetin de anahtar liste çıkarmaya yönelik hazırlık içerisinde olduğu iddia ediliyor. Özel'in ise PM'de yarı yarıya değişime giderek, parti içerisindeki otoritesini daha da pekiştirmeye hazırlandığı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER TASFİYE Mİ EDİLECEK?

Bu kapsamda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve halen PM'de olan isimlerin tasfiye edileceği, İmamoğlu'nun baskısıyla Parti Meclisi'ne sokulan bazı üyelerin de liste dışında bırakılacağı öne sürülüyor.

CHP Genel Merkezi (Foto:AA)CHP Genel Merkezi (Foto:AA)

KONGRE TAKVİMİ TASFİYE OPERASYONUNA DÖNÜŞTÜ

CHP'de temmuz ayında ilan edilen kongreler takvimi, parti içerisinde büyük bir tasfiye operasyonuna dönüştü. Mahalle delege seçimlerine birçok noktada kavgalar, usulsüzlük iddiaları, küfürleşmeler ve genel merkez baskısı damga vurdu. Katılım ise yüzde 25 bandında kaldı.

300 İLÇE VE 20 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Genel merkezin direktifleri doğrultusunda yurt genelinde 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı değişti. Böylelikle ilerleyen süreçte iç muhalefete destek sağlayabilecek tüm potansiyel yöneticilere görevlerinden el çektirilmiş oldu.

DİSİPLİN SÜREÇLERİ VE İHRAÇLAR GÜNDEMDE

Göreve geldiği ilk 10 aylık süreçte 400'e yakın muhalif partiliyi disipline sevk ettirerek gündeme oturan mevcut parti yönetimi, son aylarda da yüzlerce partili için disiplin süreçlerini işletti.

Barış Yarkadaş, Berhan Şimşek ve Gürsel Tekin gibi tanıdık partililer, genel merkeze muhalif tutumlarından dolayı bir bir ihraç edildi.

Barış YarkadaşBarış Yarkadaş

Kongreler takvimi kapsamında, genel merkezin işaret ettiği aday ve listelere destek vermeyen birçok yerel yöneticinin ise 'görevden alma' tehditlerine maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

