takvim-logo

Karısı ve çocuğu kayıpken oturdu çay içti! Huriye ve oğlu öldürüldü mü? O isimden çarpıcı iddialar...

atv'nin gündüz kuşağında büyük ilgi gören fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, her yayın gününde milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kayıp vakalarından şüpheli ölümlere, aile içi çatışmalardan dolandırıcılık iddialarına uzanan geniş konu yelpazesi, Müge Anlı’nın araştırmacı yaklaşımı ve ekibin sahadaki titiz çalışmalarıyla tek tek aydınlatılıyor.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Karısı ve çocuğu kayıpken oturdu çay içti! Huriye ve oğlu öldürüldü mü? O isimden çarpıcı iddialar...

Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da kaydedilen son gelişmeler...

(atv)(atv)

"MENFAAT İDDİASI"

Huriye Helvacı'nın arkadaşından çarpıcı iddialar dikkat çekti.

"Adı geçen kişiler, yaşlılar ve kadınlar üzerinden menfaat sağlarlar"

(atv)(atv)

''Sultan, köyü terk ettikten sonra cenazeler bulundu''

Huriye Helvacı ve oğlunun kaybında şüpheliler arasında olan Sultan Uzun, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Şerife Hanım, Sultan Uzun'un köyü terk ettikten sonra cenazelerin bulunduğunu açıkladı. Huriye Helvacı'nın kendisine gelmediğini söyleyen Sultan Uzun ise, "Mustafa Uzun, Huriye'yi bana getirmedi. Huriye'nin kaybolduğundan haberim yoktu" dedi.

(atv)(atv)

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN TARAFLARI ARASINDA TANSİYON DÜŞMÜYOR

Kastamonu'da yaşanan şüpheli ölümün ardından taraflar arasında gerginlik ve iddialar sürüyor. Yayına bağlanan bir izleyici Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın kaybıyla ilgili önemli detaylar verdi. Anne ve oğlunu arama çalışmalarına katıldığını söyleyen izleyici, baba Bayram Helvacı'nın o çalışmalara katılmadığını anlattı. Arama çalışmalarına aracı olmadığı için gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı'nın eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı.

Huriye Helvacı ve oğlu nasıl öldü?

(atv)(atv)

Olay günü ve sonrasında neden kayıtsız kaldı!

2 Kasım'da Kastamonu'dan kaybolan ve 11 Kasım'da cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Eşinin ve oğlunun kaybolduğu gün kayıtsız kaldığı dikkat çekilen Bayram Helvacı'ya sorular soruldu. Eşi ve oğlu kaybolduğundan emniyetten haber beklediğini söyleyen Bayram Helvacı tepki çekti.

(atv)(atv)

Bayram, Huriye Helvacı ve oğlunun nerede olduğunu biliyor muydu?

Bayram'ın çelişkili ifadeleri akıllara "Bayram, Huriye Helvacı ve oğlunun nerede olduğunu biliyor muydu?" sorusunu getirdi.

(atv)(atv)

KARISI VE ÇOCUĞU KAYIPKEN OTURDU ÇAY İÇTİ

Komşu Şerife Hanım, Bayram'ı eşi ve oğlunun arama çalışmaları esnasında kafede çay içerken gördüğünü aktardı.

(atv)(atv)

Anne ve oğlu neden hayatlarını kaybetti?

Yayında konuşulan bir diğer iddialar ise Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'ya şiddet uyguladığıydı. Evlilikleri ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında konuşan Bayram Helvacı, "İlk başta polise kayıp diye gitmedim, Mustafa'nın yanında diye gittim" dedi.

(atv)(atv)

⚪MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayınız.

ATV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(atv)(atv)

Kemikleri katil zanlısı arkadaşının evinden çıktı! Müge Anlı 4 yıllık Emrah Elveren cinayetini aydınlattıKemikleri katil zanlısı arkadaşının evinden çıktı! Müge Anlı 4 yıllık Emrah Elveren cinayetini aydınlattı
Kemikleri katil zanlısı arkadaşının evinden çıktı! Müge Anlı 4 yıllık Emrah Elveren cinayetini aydınlattı