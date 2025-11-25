Karısı ve çocuğu kayıpken oturdu çay içti! Huriye ve oğlu öldürüldü mü? O isimden çarpıcı iddialar...
atv'nin gündüz kuşağında büyük ilgi gören fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, her yayın gününde milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kayıp vakalarından şüpheli ölümlere, aile içi çatışmalardan dolandırıcılık iddialarına uzanan geniş konu yelpazesi, Müge Anlı’nın araştırmacı yaklaşımı ve ekibin sahadaki titiz çalışmalarıyla tek tek aydınlatılıyor.
Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da kaydedilen son gelişmeler...
"MENFAAT İDDİASI"
Huriye Helvacı'nın arkadaşından çarpıcı iddialar dikkat çekti.
"Adı geçen kişiler, yaşlılar ve kadınlar üzerinden menfaat sağlarlar"
''Sultan, köyü terk ettikten sonra cenazeler bulundu''
Huriye Helvacı ve oğlunun kaybında şüpheliler arasında olan Sultan Uzun, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Şerife Hanım, Sultan Uzun'un köyü terk ettikten sonra cenazelerin bulunduğunu açıkladı. Huriye Helvacı'nın kendisine gelmediğini söyleyen Sultan Uzun ise, "Mustafa Uzun, Huriye'yi bana getirmedi. Huriye'nin kaybolduğundan haberim yoktu" dedi.