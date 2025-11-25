Karısı ve çocuğu kayıpken oturdu çay içti! Huriye ve oğlu öldürüldü mü? O isimden çarpıcı iddialar...

(atv) ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN TARAFLARI ARASINDA TANSİYON DÜŞMÜYOR Kastamonu'da yaşanan şüpheli ölümün ardından taraflar arasında gerginlik ve iddialar sürüyor. Yayına bağlanan bir izleyici Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın kaybıyla ilgili önemli detaylar verdi. Anne ve oğlunu arama çalışmalarına katıldığını söyleyen izleyici, baba Bayram Helvacı'nın o çalışmalara katılmadığını anlattı. Arama çalışmalarına aracı olmadığı için gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı'nın eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı. Huriye Helvacı ve oğlu nasıl öldü?

(atv) Olay günü ve sonrasında neden kayıtsız kaldı! 2 Kasım'da Kastamonu'dan kaybolan ve 11 Kasım'da cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Eşinin ve oğlunun kaybolduğu gün kayıtsız kaldığı dikkat çekilen Bayram Helvacı'ya sorular soruldu. Eşi ve oğlu kaybolduğundan emniyetten haber beklediğini söyleyen Bayram Helvacı tepki çekti.

(atv) Bayram, Huriye Helvacı ve oğlunun nerede olduğunu biliyor muydu? Bayram'ın çelişkili ifadeleri akıllara "Bayram, Huriye Helvacı ve oğlunun nerede olduğunu biliyor muydu?" sorusunu getirdi.

(atv) KARISI VE ÇOCUĞU KAYIPKEN OTURDU ÇAY İÇTİ Komşu Şerife Hanım, Bayram'ı eşi ve oğlunun arama çalışmaları esnasında kafede çay içerken gördüğünü aktardı.