Yeni askerlik sisteminde son dakika! Tek tip askerlik Meclis'e geldi mi? Askerlik 6 aya düştü mü?

BAKAN AKAR'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Akar, "Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında general olacak. Hiçbir engel yok. Önemli olan bireyin çalışması, kendini geliştirmesi ve katkısı yani performansı." dedi.