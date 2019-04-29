Yeni askerlik sisteminde son dakika! Tek tip askerlik Meclis'e geldi mi? Askerlik 6 aya düştü mü?
Yeni askerlik sistemi ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Tek tip askerlik olarak da bilinen yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meclis'in yerel seçim nedeniyle 24 Şubat'ta çalışmalarına ara vermesinin ardından askerlik sistemi konusunun Meclis'e gelip gelmediği merak konusu. Peki, yeni askerlik sistemi Meclis'e geldi mi? Yeni askerlik sistemi ile askerlik 6 aya düştü mü? İşte son gelişmeler...
Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni askerlik sisteminde detaylar belli olmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni sistemi açıklamasının ardından, konunun Meclis gündemine ne zaman geleceği merak ediliyordu. Peki, yeni askerlik sistemi Meclis'e geldi mi? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik 6 aya düştü mü? İşte konu ile ilgili yeni gelişmeler...
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
Yeni askerlik sistemi henüz yürürlüğe girmedi. Yeni askerlik sisteminin Meclis'e gelmesinin ardından ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda bilgilerin paylaşılması bekleniyor. 31 Mart yerel seçimler nedeniyle 24 Şubat'ta çalışmalarına ara veren TBMM, 30 Nisan Salı günü saat 15.00'te açılacak. Birçok önemli konunun gündeme geleceği Meclis'te yeni askerlik sistemine de değinilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
BAKAN AKAR'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI
Yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Akar, "Hiçbir zaman hiç kimsenin önü tıkanmıyor. Er olarak başlayacak genç arkadaşlarımız, uzman olacak, kriterleri yerine getirdiği zaman astsubay olacak diğer kriterleri yerine getirince subay olacak sonrasında general olacak. Hiçbir engel yok. Önemli olan bireyin çalışması, kendini geliştirmesi ve katkısı yani performansı." dedi.