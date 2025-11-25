PODCAST CANLI YAYIN

CHP'den "Beyaz Toros" ve siyah zarf provokasyonu! Bakan Tunç'tan tokat gibi yanıt: Siz iktidardaydınız o zaman

Adalet Bakanlığı’nın 2026 bütçe görüşmeleri, CHP’lilerin art arda gelen provokasyonlarıyla gerildi. Asu Kaya’nın usule aykırı şekilde Bakan Tunç’un masasına siyah zarflar bırakıp “şov” niteliğindeki çıkışları tartışmayı alevlendirirken, Veli Ağbaba’nın “Beyaz Toros” maketli protestosu gerginliği daha da tırmandırdı. Bakan Tunç'tan CHP'li vekillerin şovuna tokat gibi yanıtlar geldi, CHP sıraları bile vekillerin utandıran provokasyonu karşısında şaştı kaldı.

TBMM'de bütçe görüşmeleri yoğun tempoyla sürerken, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesi de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, komisyona detaylı bir sunum yaparken, oturumun tansiyonu bir kez daha CHP'li vekillerin provokatif çıkışlarıyla yükseldi.

KOMİSYONA CHP'Lİ ASU KAYA'NIN PROVOKASYONU DAMGA VURDU!

CHP'li Asu Kaya, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladığı sırada usule aykırı şekilde Adalet Bakanı Tunç'un yanına giderek elindeki siyah zarfları bıraktı. Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine gelen mektuplar olduğunu iddia eden Kaya, "Kadına yönelik şiddet politiktir." dedi.

“Şov yapmayın, kadınlar üzerinden size siyaset yaptırmayız”

KAYA SİYAH ZARFLARLA BAKAN TUNÇ'UN MASASINA YÜRÜDÜ

Komisyonun toplantı kurallarını ihlal ederek Bakan Tunç'un masasına kadar gelen Kaya burada şovunu sürdürdü.

Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri CHP'li vekillerin provokasyonuna sahne olduAdalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri CHP'li vekillerin provokasyonuna sahne oldu

BAKAN TUNÇ'TAN ASU KAYA'YA TOKAT GİBİ YANIT

CHP'li Kaya'nın tahrik edici sözlerine devam etmesi üzerine konuşmasına ara veren Bakan Tunç'tan şu yanıt geldi:

"Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz hanımefendi. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?"

CHP'Lİ VEKİLDEN KOMİSYONDA GÖRÜLMEMİŞ ŞOV: "BANA ŞİDDET UYGULUYORSUNUZ"

Bakan Tunç'un sert tepkisi üzerine bağırmaya başlayan Kaya, Bakan Tunç'un verdiği cevapları da çarpıtarak "bana şiddet uyguluyorsunuz" dedi. Asu Kaya bu sözleriyle CHP'li milletvekillerinin de şaşkın bakışları arasında komisyonda görülmemiş bir şova imza attı.

Adalet Bakanı Yılmaz TunçAdalet Bakanı Yılmaz Tunç

OTURUMA ARA VERİLDİ, KAYA SALONA DÖNMEDİ

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, CHP'li Asu Kaya'nın Bakan Tunç'un masasından uzaklaşmaması ve tahrik edici sözlerini sürdürmesi üzerine oturuma ara verdi.

Toplantı düzenini bozarak oturuma ara verilmesine neden olan CHP'li Asu Kaya'nın komisyonu takip etmediği ve salona geri dönmediği görüldü.

CHP'NİN MAKETLİ PROVOKASYONUNA BAKAN TUNÇ'TAN YANIT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Plan Bütçe Komisyonuna "Beyaz Toros" otomobil maketi getiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya "Beyaz Toros 1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi. Bakan Tunç, İmamoğlu dövizleri taşıyan CHP'lilere "Adalet var, ayrıcalık yok." sözleriyle cevap verdi.

Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinden tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin içerisinde yer aldığı kafesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi.

Bakan Tunç’tan CHP’ye “Beyaz Toros” yanıtı: “O zaman iktidardaydınız”

TUNÇ: "ADALET VAR AYRICALIK YOK"

Bunun üzerine Tunç, "Adalet var, ayrıcalık yok." ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin beyaz renkli toros model otomobilin maketini göstermesine karşılık Tunç, "1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi.

