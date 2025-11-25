TBMM'de bütçe görüşmeleri yoğun tempoyla sürerken, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesi de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, komisyona detaylı bir sunum yaparken, oturumun tansiyonu bir kez daha CHP'li vekillerin provokatif çıkışlarıyla yükseldi.

KOMİSYONA CHP'Lİ ASU KAYA'NIN PROVOKASYONU DAMGA VURDU!

CHP'li Asu Kaya, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladığı sırada usule aykırı şekilde Adalet Bakanı Tunç'un yanına giderek elindeki siyah zarfları bıraktı. Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine gelen mektuplar olduğunu iddia eden Kaya, "Kadına yönelik şiddet politiktir." dedi.

“Şov yapmayın, kadınlar üzerinden size siyaset yaptırmayız”

KAYA SİYAH ZARFLARLA BAKAN TUNÇ'UN MASASINA YÜRÜDÜ

Komisyonun toplantı kurallarını ihlal ederek Bakan Tunç'un masasına kadar gelen Kaya burada şovunu sürdürdü.