Hamas Merkava'yı böyle ele geçirdi! Tel Aviv'i patlatan operasyonu İsrail askeri anlattı: Üsleri benden iyi biliyorlar
Hamas’ın 7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrail tanklarını etkisiz hale getirdiği ve Tel Aviv’de şok etkisi yarattığı operasyonun detayları ortaya çıkıyor. İsrail raporu Hamas’ın yıllar süren istihbarat çalışmaları gözler önüne serdi. Hamas’ın IDF birliklerinin konumunu, her Demir Kubbe bataryasının konuşlandırıldığı noktayı bildiği ortaya çıkarken bir İsrail askeri “Üsleri benden iyi biliyorlar.” dedi.
İsrail basını Hamas'ın İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üsleri ve ekipmanları hakkında yıllarca bilgi topladığını yazdı. İsrail'de yayımlanan rapor, 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrail tanklarını bu şekilde etkisiz hale getirdiğini ve ordu üslerine bu şekilde baskın düzenlediğini ortaya çıkardı.
HAMAS YILLARCA İSTİHBARAT TOPLADI
İsrail Ordu Radyosu, pazar günü Hamas'a bağlı bir özel istihbarat biriminin İsrail askerlerinin sosyal medyada paylaştığı binlerce fotoğraf ve videoyu bir araya getirerek yıllar içinde ayrıntılı bir veri tabanı oluşturduğunu ve özellikle IDF'nin en gelişmiş zırhlı aracı olan Merkava Mark tankına odaklandığını bildirdi.
Rapora göre Hamas tankın üzerinde aracı devre dışı bırakarak kullanılmaz hale getiren gizli bir kapatma anahtarı olduğunu tespit etti ve bunu Aksa Tufanı Operasyonu sırasında kullandı.
Raporda Hamas'ın IDF üsleri ve teçhizatı hakkında bilgisinin 2024 yılı başlarında yaklaşık 100 bin İsrail askerinin sosyal medya hesaplarının izlenmesiyle toplanan askeri mevziler, araçlar ve birlikler hakkında istihbarat verileri içeren bir tünel kompleksini bulmasıyla anlaşıldığı belirtildi.
HAMAS'IN İSTİHBARAT KARARGAHI
Hamas'ın istihbarat birimleri, söz konusu tesisi uzun yıllara yayılan kapsamlı bir istihbarat ve eğitim programının karargâhı olarak kullandı. Bu programın büyük bölümü, İsrail askerlerinin internette farkında olmadan paylaştığı açık kaynak bilgiler üzerine kuruluydu. Tesis ayrıca Hamas'ın seçkin Nukhba birimi için yeraltı eğitim merkezi işlevi gördü. Bu birim, sosyal medyadan toplanan bilgilerle IDF tanklarını kullanmak üzere özel olarak eğitilmiş ayrı bir ekip oluşturdu.
7 EKİM'DE TANKLARI BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİLER
Habere göre, bu özel tank ekibinin asıl planı, saldırı günü IDF tanklarına el koyup onları Gazze'ye sürerek İsrail güçlerine karşı kullanmaktı. Ancak operasyon sırasında bunun yerine tankları etkisiz hale getirdiler. Hamas'ın tankları etkisiz hale getirmesi İsrail'de şok etkisi yarattı.
İsrail basınının belirttiğine göre yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluştuğu bildirilen istihbarat birimi, yüzlerce İsrail Savunma Kuvvetleri askerini takip etmek için on binlerce sahte sosyal medya hesabı oluşturdu.
Hamas, 2018'den itibaren beş yıl boyunca topladığı verileri analiz ederek kapsamlı istihbarat raporları hazırladı. Bu raporların, IDF'nin kendi özel operasyon dosyalarıyla karşılaştırılabilecek düzeyde ayrıntılı olduğu belirtildi.
WHATSAPP GRUPLARINA DA SIZDILAR
Grup ayrıca sahte profiller oluşturarak çeşitli IDF birliklerinin WhatsApp gruplarına sızdı. Bu profiller üzerinden, askerlerin göreve başladıkları andan subaylığa ve hatta üst düzey komutanlığa kadar tüm terfi süreçlerini adım adım takip etti.
IDF'NİN KONUMU, DEMİR KUBBE BATARYASI…
Rapora göre Hamas'ın askeri istihbarat birimi; her bir IDF birliğinin konumunu, her Demir Kubbe bataryasının konuşlandırıldığı noktayı ve ordunun birliklerini gizlice yer değiştirip değiştirmediğini gösteren rutin IDF faaliyetlerine ilişkin günlük raporlar hazırlıyordu.
"HAMAS ÜSLERİ BENDEN DAHA İYİ BİLİYORDU"
The Times of Israel'in belirttiğine göre İsrailli bir yetkili "Hamas (üsleri) benden daha iyi biliyordu ve ben orada uzun yıllar görev yaptım." dedi.