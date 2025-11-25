Hamas Merkava'yı böyle ele geçirdi! Tel Aviv'i patlatan operasyonu İsrail askeri anlattı: Üsleri benden iyi biliyorlar

İsrail basını Hamas 'ın İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üsleri ve ekipmanları hakkında yıllarca bilgi topladığını yazdı. İsrail'de yayımlanan rapor, 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrail tanklarını bu şekilde etkisiz hale getirdiğini ve ordu üslerine bu şekilde baskın düzenlediğini ortaya çıkardı.

Aksa Tufanı Operasyonu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

HAMAS YILLARCA İSTİHBARAT TOPLADI

İsrail Ordu Radyosu, pazar günü Hamas'a bağlı bir özel istihbarat biriminin İsrail askerlerinin sosyal medyada paylaştığı binlerce fotoğraf ve videoyu bir araya getirerek yıllar içinde ayrıntılı bir veri tabanı oluşturduğunu ve özellikle IDF'nin en gelişmiş zırhlı aracı olan Merkava Mark tankına odaklandığını bildirdi.

Rapora göre Hamas tankın üzerinde aracı devre dışı bırakarak kullanılmaz hale getiren gizli bir kapatma anahtarı olduğunu tespit etti ve bunu Aksa Tufanı Operasyonu sırasında kullandı.

Raporda Hamas'ın IDF üsleri ve teçhizatı hakkında bilgisinin 2024 yılı başlarında yaklaşık 100 bin İsrail askerinin sosyal medya hesaplarının izlenmesiyle toplanan askeri mevziler, araçlar ve birlikler hakkında istihbarat verileri içeren bir tünel kompleksini bulmasıyla anlaşıldığı belirtildi.