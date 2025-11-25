Komisyonun İmralı teması sonrası ilk! MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor | CANLI YAYIN

Türkiye tarihi bir eşiktedir.

Siyasi hayatları boyunca durmadan istasyon değiştirenler fitneye sarılmışlardır. Bunların alayının 5 para etmez ciğerini yakından biliyoruz.

Bir kaşık surda fırtına koparan seviyesiz zihniyetlerin Türkiye'nin önü kesme faaliyetleri dikkatle tefsir edildiğinde anlaşılabilecektir. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset cambazlarının hüviyetlerindeki zayıflığı görüyoruz.

Mutsuz umutsuz ve huzursuz öğretmen kaygılı ve aklı nesillerin maalesef hazırlayıcısı olacaktır. Ümidim ve dileğim atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. Mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, 2024 KPSS'de dereceye giren öğretmen adaylarımıza ek kontenjan tanınması teklif ve temennilerimizin bir kısmıdır.

