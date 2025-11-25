Komisyonun İmralı teması sonrası ilk! MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor | CANLI YAYIN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup toplantısında konuşuyor. Komisyonun İmralı teması sonrası ilk konuşmasını yapan Bahçeli'nin ne diyeceği merak ediliyor...
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bugün partimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıl dönümüdür.
Tarih boyunca Türk milletini yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden aziz kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.
Türkiye tarihi bir eşiktedir.
Siyasi hayatları boyunca durmadan istasyon değiştirenler fitneye sarılmışlardır. Bunların alayının 5 para etmez ciğerini yakından biliyoruz.
Bir kaşık surda fırtına koparan seviyesiz zihniyetlerin Türkiye'nin önü kesme faaliyetleri dikkatle tefsir edildiğinde anlaşılabilecektir. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset cambazlarının hüviyetlerindeki zayıflığı görüyoruz.
Mutsuz umutsuz ve huzursuz öğretmen kaygılı ve aklı nesillerin maalesef hazırlayıcısı olacaktır. Ümidim ve dileğim atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. Mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, 2024 KPSS'de dereceye giren öğretmen adaylarımıza ek kontenjan tanınması teklif ve temennilerimizin bir kısmıdır.
