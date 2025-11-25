PODCAST CANLI YAYIN

Komisyonun İmralı teması sonrası ilk! MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor | CANLI YAYIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup toplantısında konuşuyor. Komisyonun İmralı teması sonrası ilk konuşmasını yapan Bahçeli'nin ne diyeceği merak ediliyor...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Komisyonun İmralı teması sonrası ilk! MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor | CANLI YAYIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup toplantısında konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün partimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıl dönümüdür.

Tarih boyunca Türk milletini yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden aziz kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Türkiye tarihi bir eşiktedir.

Siyasi hayatları boyunca durmadan istasyon değiştirenler fitneye sarılmışlardır. Bunların alayının 5 para etmez ciğerini yakından biliyoruz.

Bir kaşık surda fırtına koparan seviyesiz zihniyetlerin Türkiye'nin önü kesme faaliyetleri dikkatle tefsir edildiğinde anlaşılabilecektir. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset cambazlarının hüviyetlerindeki zayıflığı görüyoruz.

Mutsuz umutsuz ve huzursuz öğretmen kaygılı ve aklı nesillerin maalesef hazırlayıcısı olacaktır. Ümidim ve dileğim atanamayan tek bir öğretmenimizin dahi kalmamasıdır. Mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, 2024 KPSS'de dereceye giren öğretmen adaylarımıza ek kontenjan tanınması teklif ve temennilerimizin bir kısmıdır.

Detaylar gelecek...

Terörsüz Türkiye komisyonu İmralıdan döndü! Tutanak bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacakTerörsüz Türkiye komisyonu İmralıdan döndü! Tutanak bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun İmralı teması sonrası ilk! MHP lideri Devlet Bahçeli konuşuyor | CANLI YAYIN
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
D&R E-Ticaret
CHP'li İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ağabeyi yolsuzluk çetesinin kuryesi çıktı
Emlak vergisinde ikinci taksit süresi doluyor: Kimler ödeme yapmayacak?
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
'Terörsüz Türkiye' komisyonu İmralı'ya gitti: "Olumlu sonuçlar alındı"
Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Sıradaki av USG! İşte Galatasaray'ın 11'i
Sosyal medya fenomenlerinin gizli reklam oyununa son! Yeni düzenleme geliyor
TFF 1. Lig için şike itirafı! O futbolcuya 20 bin dolar
Elektrikte yeni tarife başlıyor | 2026’da 4 bin kWh’yi aşan aboneler destekten çıkacak
Meteoroloji'den 22 il için sağanak alarmı: 2 günlük uyarı verildi! İstanbul'da yağış olacak mı?
TAKVİM yazdı X güncellemesi kanıtladı! Kemalist, Ekremci ve FETÖ'cüler organize hareket ediyor: Firari Cemil Çiçek için seferber oldular
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'dan döndü! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
X güncellemesi maskeleri düşürdü: İmamoğlu’nun troll ağından kirli oyun
CHP'de 3. arınma dalgası! Eski vekillerden Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu
"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar