Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Arabulucu Türkiye olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ve Türkiye'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümünde yapıcı arabuluculuk rolleri oynayabileceğini söyledi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda bir platform oluşturulmasına yardımcı olmakla ilgilenen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü." dedi.

Türkiye Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolünü sürdürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ve Türkiye'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümünde yapıcı arabuluculuk rolleri oynayabileceğini söyledi. Lavrov, Belaruslu mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Arabuluculukta yapıcı rol oynayabilecek ülkeler görüyoruz. Bunlar arasında Belarus ve Türkiye de var. Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın zamanda bir platform oluşturulmasına yardımcı olmakla ilgilenen Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştü. İstanbul platformunu reddeden biz değil, Ukraynalılar oldu." dedi.

