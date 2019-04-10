Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini açıkladı. Bakan Albayrak paylaştığı pakette, yatırımları artırıp mali sistemi güçlendirecek düzenlemelerin yanı sıra mali disiplin konusunda adımlar yer alıyor. Bununla beraber Yeni Hal Yasası 2019 ne zaman çıkacak? Mükellef nedir? Gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı. Hükümetin 100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan 'Hal Yasası' ile fırsatçılığın önüne geçilecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak. Peki, Hal Yasası nedir? Hal Yasası hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

HAL YASASI NEDİR?

Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti sektöründe köklü dönüşümler yapılacak. Bu kapsamda, hallerin altyapısı yenilenecek ve yeni bir bakış açısıyla modernizasyonu sağlanacak. Üretici ve tüketici hakları açısından büyük önem taşıyan yeni yasanın, fiyat istikrarının sağlanmasına katkı vermesi bekleniyor. Sebze ve meyve piyasasında revizyon niteliğindeki yeni "Hal Yasası" ile çeşitliliğinin ve işlem hacminin artması planlanıyor. Ayrıca hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında kritik bir ekosistem amaçlanıyor.

YENİ HAL YASASI 2019 NE ZAMAN ÇIKACAK?

31 Mart seçimleri tamamlandıktan sonra seçim sonrasına bırakılan birçok önemli konu ile ilgili görüşme yapılması bekleniyor. Parlamento henüz toplanmadı ancak gündeme alınacak ilk konular arasında 3600 ek gösterge, genel af, tek tip askerlik, hal yasası yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladı. Bakan Berat Albayrak yaptığı açıklamadı yeni reform paketinin bu yıl içerisinde çıkacağını belirtti.

MÜKELLEF NEDİR?

Özenli bir biçimde yapılmış, çok özenle gerçekleştirilmiş, ortaya konmuş

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

21 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. Baba adı Sadık, anne adı Kıymet'tir.

Yönetici, Ekonomist, Yazar; İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi. New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta yüksek lisansını tamamladı. Finans ve Bankacılık alanındaki doktorasını "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" üzerine yaptı.

Özel sektörde üst düzey yöneticilik görevi üstlendi. Basın kuruluşlarında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Marmara Üniversitesinde Bankacılık ve Finansman alanında dersler verdi. AK PARTİ Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 64 ve 65. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. Hazine ve Maliye Bakanıdır.

Albayrak, evli ve 3 çocuk babasıdır.