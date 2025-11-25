PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?

SON DAKİKA... 3806 sayfalık İBB iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. 7 ayrı bölümden oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün lideri" dendi. Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u saran vurgun ahtaporu belgeleriyle açıklandı, İmamoğlu ve ekibin önce paraları ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediği vurgulandı.

Son dakika: İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildiği İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabulüyle beraber dava açıldı.
''İmamoğlu suç örgütü'' İddianamesi kabul edildi!

EKREM İMAMOĞLU'NA 2352 YILA KADAR HAPİS

Hazırlanan iddianamede CHP'li Ekrem İmamoğlu suç şemasının en başında ve 1 numara. Yapılanmanın 2014 yerel seçim sonrası başladığı vurgulandı. İmamoğlu'na 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.




"EKO"SİSTEMİN HİYERARŞİK YAPISI

7 ayrı bölümden oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün lideri" dendi.

Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti.




ÖNCE PARALAR VE CHP'Yİ SONRA DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER

İmamoğlu ve ekibinin mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra CHP'yi ele geçirmek istediği vurgulandı.

İddianamenin birinci bölümünde suç örgütünün genel yapısı ve özellikleri, ikinci bölümde ise soruşturmanın genel özetinin ele alındığı görüldü.

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan ve İstanbul'u ahtapot gibi saran suç eylemlerine üçüncü ve dördüncü kısımda yer verildi.

Beşinci bölümde örgüt liderinin İBB Başkanı olduğu dönemde İBB'ye bağlı iştirak şirketleri eliyle gerçekleştirilen eylemleri, altıncı bölümde örgüt mensubu olan şüphelilerin örgütsel konumlarına dair tahlilleri ve yedinci(son) bölümde ise hakkında kamu davası açılan şüphelilerin üzerine atılı eylemlerle ilgili suç tasnifleri ve sevk maddelerine yer verildi.



ÖRGÜTÜN VERDİĞİ İLK GÖRÜNTÜ

'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesine göre Ekrem İmamoğlu, örgütün temelini 2014 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde attı.

Örgüt, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma sürecindeki para sayma görüntüleriyle ilk görüntüsünü verdi.



ŞAİBELİ KURULTAY İDDİANAMEDE: DELEGELER ÖZEL LEHİNE SATIN ALINDI

İBB iddianamesinde 4-5 Kasım 2023'teki kurultay gününe dair görüntüler tek tek incelendi.

"CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet parasıyla dizayn edildiği" vurgulanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'den uzaklaştırmaya dönük eylemler içinde olduğu bu doğrultuda bazı gazeteciler ve TV kanallarını fonladığına dair detaylar yer aldı. 38. İstanbul İl Kongresi ve Olağan Kurultay'da delegelerin satın alınarak Özel lehine oy kullandırıldığı vurgulandı.



SİYASAL CASUSLUK İDDİANAMEDE: KİŞİSEL VERİLER ÇALINDI, SEÇİMLER MANİPÜLE EDİLDİ

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün hiyerarşik yapısında MI6 ajanı Hüseyin Gün 'örgüt yöneticisi' konumunda. Kişisel verilerin çalınması ile 2019 ve 2024 seçim süreçlerinin manipüle edildiği vurgulanıyor.

İddianamede CHP tüzel kişiliğini de bağlayan, Anayasa'nın 68. ve 69. maddaleriyle, Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. maddesine aykırı eylemler somut verilerle yer aldı.



CHP'nin tüzel kişiliğinin sorumlu oldu şu ifadelerle belirtiliyor:

Bahsedilen soruşturmalar kapsamında bazı yöneticilerin suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte organize bir şekilde hareket ederek örgütün suçtan elde ettiği kazançla parti yönetimini şekillendirdiği, bu kapsamda eylemlerin süreklilik arz ettiği, suçtan elde edilen menfaatin bir kısmının parti faaliyetlerinde kullanıldığı hususları dikkate alındığında Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinin sorumlu olduğu anlaşılmıştır.



İşte Takvim.com.tr'nin iddianamedeki yolsuzluk ve rüşvet çarkına ilişkin haberleri:

İBB iddianamesinden CHPnin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: Delegeler Özgür Özel lehine satın alındıİBB iddianamesinden CHPnin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı
Ekrem İmamoğluna 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHPyi sonra devleti ele geçirmek istedilerEkrem İmamoğluna 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHPyi sonra devleti ele geçirmek istediler
İDDİANAME | Ekosistem haramı kurumsallaştırdı! Parsadan Aykut 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Floryada organize haraç ağıİDDİANAME | Ekosistem haramı kurumsallaştırdı! Parsadan Aykut 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Floryada organize haraç ağı
Ekosistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! Kasaların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?Ekosistemin durumun vahametini anladığı an iddianamede! Kasaların isyanı: Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek tasası bize mi düştü?
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlunun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkana 4 daire Serdal Taşkına 2 evBeylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlunun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkana 4 daire Serdal Taşkına 2 ev
Ekosistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!Ekosistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
CHPyi ESÖ ve siyasal casusluk yaktı! İddianameden satır araları: Kapatma tantanaları... Siyasi yasak ihtimali ve anayasanın ihlaliCHPyi ESÖ ve siyasal casusluk yaktı! İddianameden satır araları: Kapatma tantanaları... Siyasi yasak ihtimali ve anayasanın ihlali
İmamoğlundan SİSTEMatik vurgun: Paraları jetlerle İngiltereye kaçırdılarİmamoğlundan SİSTEMatik vurgun: Paraları jetlerle İngiltereye kaçırdılar
İmamoğlunun SİSTEMi 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubatı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılarİmamoğlunun SİSTEMi 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubatı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
İBB iddianamesi CHPyi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil SİSTEM temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansınİBB iddianamesi CHPyi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil SİSTEM temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİMe konuştu: İddianameyi gördü yolsuzluğa inandıKurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİMe konuştu: İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı
Parti yolsuzluktan arınsın diyenlere cadı avı mı? CHPli vekil Mecliste CHP ve Halk TVye saydırdı | Ali Mahir Başarır iddiasıParti yolsuzluktan arınsın diyenlere cadı avı mı? CHPli vekil Mecliste CHP ve Halk TVye saydırdı | Ali Mahir Başarır iddiası

