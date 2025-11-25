Son dakika: İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?

Hazırlanan iddianamede CHP 'li Ekrem İmamoğlu suç şemasının en başında ve 1 numara. Yapılanmanın 2014 yerel seçim sonrası başladığı vurgulandı. İmamoğlu'na 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi.

"EKO"SİSTEMİN HİYERARŞİK YAPISI 7 ayrı bölümden oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu 'na "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün lideri" dendi. Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti.







ÖNCE PARALAR VE CHP'Yİ SONRA DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER



İmamoğlu ve ekibinin mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra CHP'yi ele geçirmek istediği vurgulandı.

İddianamenin birinci bölümünde suç örgütünün genel yapısı ve özellikleri, ikinci bölümde ise soruşturmanın genel özetinin ele alındığı görüldü.



Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan ve İstanbul'u ahtapot gibi saran suç eylemlerine üçüncü ve dördüncü kısımda yer verildi.

Beşinci bölümde örgüt liderinin İBB Başkanı olduğu dönemde İBB'ye bağlı iştirak şirketleri eliyle gerçekleştirilen eylemleri, altıncı bölümde örgüt mensubu olan şüphelilerin örgütsel konumlarına dair tahlilleri ve yedinci(son) bölümde ise hakkında kamu davası açılan şüphelilerin üzerine atılı eylemlerle ilgili suç tasnifleri ve sevk maddelerine yer verildi.