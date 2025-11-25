Türkiye'nin kuraklık haritası: O iller risk altında! İstanbul ve Ankara için uyarı

O BÖLGELERDE KURAKLIK DÜZEYİ YÜKSEK Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) SPI ekim ayı haritası yayımlandı. Buna göre 2025 ağustos-ekim döneminde Türkiye'de batı ve kuzey bölgelerde nemli ya da normale yakın yağış koşullarının hakim olduğu, güney ve güneydoğuda kuraklık düzeyinin yüksek olduğu görülüyor.

Türkiye'nin kuraklık haritası İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklığın hızla derinleşerek kronik bir su sorununa dönüştüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar, 12 ve 24 aylık Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) haritalarının Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuraklığın kalıcı ve kronik bir su sorununa dönüştüğünü gösterdiğini belirterek, bu nedenle su yönetimi stratejilerinin güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını belirtiyor (AA)

Kadıoğlu, SPI periyotlarının her birinin kuraklığın farklı yüzlerini ortaya koyduğunu, orta ve uzun vadeli etkilerin belirgin biçimde ayrıştığını söyledi.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR...

Türkiye'de iller bazında oldukça farklı kuraklık koşulları yaşandığına dikkati çeken Kadıoğlu, "İstanbul kısa vadede nemli bir tabloya sahip olsa da uzun vadede şiddetli kuraklığa doğru ilerliyor. Ankara'da ise durum çok daha çarpıcı, kent 3 aylık ölçekte normal görünse de 24 aylık dönemde çok şiddetli kurak sınıfına yükseliyor. İzmir ve Bursa gibi batı illerinde nemli koşullar giderek orta ve şiddetli kuraklığa dönüşüyor, Akdeniz kuşağında özellikle Adana ve Antalya'da kuraklık döngüsü olağanüstü seviyelere kadar çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.