Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları oldukça merak ediliyor. Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen tek tip askerlik sisteminin Meclis'te görüşüleceği tarih ve yeni askerlik sistemine ilişkin bazı bilgiler... 31 Mart yerel seçimlerin ardından, Meclis 16 Nisan tarihinde mesaisine başlamıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni askerlik sisteminin kısa zamanda Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Peki yeni tek tip askerlik nasıl olacak, zaman çıkacak? Askerlik 6 aya düştü mü?