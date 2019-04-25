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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 09:03

? ücreti kaç TL olacak? 2019 , zaman çıkacak?

'nın yürüttüğü çalışma ile yeni askerlik sisteminin detayları ve yürürlüğe gireceği zaman da belirmeye başladı. Askerlik sistemiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı. tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni askerlik sistemi artık tek tip olacak. . Yeni askerlik sistemin kanunlaşması halinde ise adaylar 31 bin 343 TL ödeyerek askere gidecek. Peki yeni askerlik sistemi ücreti ne kadar olacak? 2019 , zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm detaylar

Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları oldukça merak ediliyor. Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen tek tip askerlik sisteminin Meclis'te görüşüleceği tarih ve yeni askerlik sistemine ilişkin bazı bilgiler... 31 Mart yerel seçimlerin ardından, Meclis 16 Nisan tarihinde mesaisine başlamıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni askerlik sisteminin kısa zamanda Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Peki yeni tek tip askerlik nasıl olacak, zaman çıkacak? Askerlik 6 aya düştü mü?

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