Türk Nippon % 40 büyüdü

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta sektörünün 2018'i yüzde 20 büyümeyle kapattığını söyledi. Türk Nippon Sigorta'nın ise 2018'i yüzde 40 oranında bir büyümeyle kapattığını kaydeden Pamukçu, "Bu oranın şirketimiz için çok ciddi bir başarı olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. Pamukçu, şöyle konuştu: "2018'in ikinci yarısındaki kur değişiklikleri finans sektörünü de etkiledi. Ancak sigortacılığın, bu olumsuz etkenlerden en az etkilenen sektör olduğunu düşünüyorum. Tüm bunlardan yola çıkarak, sektör ve şirketimiz özelindeki büyüme seviyelerinin, sektörümüzün ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum."
- Ekonomi
- 29.03.2019
- Gazete
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