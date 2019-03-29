Çocukları için kaygılanan velilere sigorta çözümü

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 'Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'yla toplumda sigorta bilincinin ölçümlenmesini ve akabinde yapacakları çalışmalarla bu bilincin artmasını amaçladıklarını belirterek, "Geleceği planlama ve BES, sigorta arasındaki organik bağı gösterme konusunda bize büyük bir görev düşüyor. Aslında gelecek kaygısı dahil her endişenin sigorta sektöründe bir karşılığı var. Emeklilik dönemini şimdiden planlamanın mümkün olduğunu, eğitimden sağlığa, ferdi kazalardan seyahatlere varıncaya kadar sigorta sektörünün hayatın her alanına hitap edebildiğini anlatmalıyız. Bu nedenle sigorta okuryazarlık araştırması yaptık ve bu konudaki algıyı yükseltmek için çalışmalar yapacağız, eğitimler vereceğiz" diye konuştu.
BES'LE HALKIMIZ GELECEĞE GÜVENLE BAKABİLİR
Ayhan Sincek, sözlerine şöyle devam etti: "Gerçekleştirdiğimiz araştırmayla Türk halkına gelecekten ne derece endişe duyduklarını sorduğumuzda, çalışmayanların çalışanlara göre daha yüksek oranda endişe duyduğunu gördük. Emeklilikte harcamalarını karşılamak konusunda endişe duyanların oranının yüzde 59.2 olduğunu gördük. Sigorta yaptırmayı yararlı bulanların oranı yüzde 72 ancak hâlâ sigorta sahiplik oranı yeterli seviyede değil. BES'le ve sigorta ürünleri ile bu ürünlere inanan vatandaşlarımızı buluşturmalıyız. Halkımızın tamamını BES ile geleceğe güvenle bakar hale getirmeliyiz." Sincek, eğitim sigortaları konusunda şunları söyledi: "Bu konuda bir başka örnek olarak da araştırmamızdaki eğitim kaygısıyla ilgili sonuçları verebiliriz; halkımızın yüzde 73.4'ü; 'Çocuğumuzun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var' diyor ancak kaygısı olanların yüzde 76.3'ü bu konuda bir şey yapmamayı tercih ediyor. Bu noktada eğitim sigortası yaptırarak çocuklarının eğitimini güvence altına alabileceklerini anlatmamız gerek. Katılım Emeklilik'in eğitim sigortası sayesinde çocuğunuzun eğitimi, başınıza gelebilecek beklenmedik olaylara karşı sekteye uğramadan, aynı standartlarda devam edebilir. Teminat tutarı, sigorta başlangıç tarihinde yıllık eğitim masraflarına, beklentinize ve sigorta süresine göre sizin tarafınızdan belirlenebiliyor. Her yıl kalan sigorta süresi ile de doğru orantılı olarak azalıyor."
BES'LE HALKIMIZ GELECEĞE GÜVENLE BAKABİLİR
Ayhan Sincek, sözlerine şöyle devam etti: "Gerçekleştirdiğimiz araştırmayla Türk halkına gelecekten ne derece endişe duyduklarını sorduğumuzda, çalışmayanların çalışanlara göre daha yüksek oranda endişe duyduğunu gördük. Emeklilikte harcamalarını karşılamak konusunda endişe duyanların oranının yüzde 59.2 olduğunu gördük. Sigorta yaptırmayı yararlı bulanların oranı yüzde 72 ancak hâlâ sigorta sahiplik oranı yeterli seviyede değil. BES'le ve sigorta ürünleri ile bu ürünlere inanan vatandaşlarımızı buluşturmalıyız. Halkımızın tamamını BES ile geleceğe güvenle bakar hale getirmeliyiz." Sincek, eğitim sigortaları konusunda şunları söyledi: "Bu konuda bir başka örnek olarak da araştırmamızdaki eğitim kaygısıyla ilgili sonuçları verebiliriz; halkımızın yüzde 73.4'ü; 'Çocuğumuzun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var' diyor ancak kaygısı olanların yüzde 76.3'ü bu konuda bir şey yapmamayı tercih ediyor. Bu noktada eğitim sigortası yaptırarak çocuklarının eğitimini güvence altına alabileceklerini anlatmamız gerek. Katılım Emeklilik'in eğitim sigortası sayesinde çocuğunuzun eğitimi, başınıza gelebilecek beklenmedik olaylara karşı sekteye uğramadan, aynı standartlarda devam edebilir. Teminat tutarı, sigorta başlangıç tarihinde yıllık eğitim masraflarına, beklentinize ve sigorta süresine göre sizin tarafınızdan belirlenebiliyor. Her yıl kalan sigorta süresi ile de doğru orantılı olarak azalıyor."
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