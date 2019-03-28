Gençlere ihracat kredisi

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, banka olarak 'Kadın Girişimcilere Özel İhracat Kredisi' programını devreye aldıklarını belirterek, aynı çalışmayı genç girişimci ihracatçılar için de planladıklarını söyledi. Türk Eximbank'ın önceliğinin daha çok ihracatçıyla çalışmak, daha uygun maliyetlerle finansman sağlamak ve sektöre yeni ürünler sunmak olduğuna değinen Yıldırım, "Kadın girişimcilerimiz için 200 milyon dolar ve buna ilave 100 milyon liralık bir kaynak ayırdık. Bu sene önemli sayıda kadın girişimcimizi mevcut portföyümüze eklemek istiyoruz. Sene sonunda ihracatçı portföyümüzün 12 bin 500'e ulaşması hedefinde kadın girişimcilerimizin önemli payı olacak" dedi. Yıldırım, portföydeki KOBİ payının son yıllarda hızla arttığına dikkat çekerek, "Portföyümüzdeki KOBİ payını 2017'de yüzde 63, 2018'de yüzde 71'e çıkardık. 2019 hedefimiz yüzde 75'e ulaşmasıdır" diye konuştu.
- Ekonomi
- 28.03.2019
- Gazete
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