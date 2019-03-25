Haftanın il işlem gününde Merkez Bankası'ndan son dakika döviz kuru açıklaması yapıldı. Merkez Bankası: Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir denildi. Peki 25 Mart Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro Sterlin kuru ne kadar? İşte tüm detaylar. Dolar yeni güne 5.67 TL seviyesinden başladı. Kur saat 08.00 sularında 5.60 TL'nin altına indi, hhemen ardından 5.57 TL'ye kadar indi.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5.40'lara kadar düşen Dolar/TL cuma gününe 5.4650 seviyesinden başlamış gün içinde 5.63 TL'ye kadar yükselmişti. Cuma akşamı yurt dışındaki işlemlerle 5.8449 TL'ye çıkan dolar/TL daha sonra 5.76'ya inmişti. TL'nin bir günlük değer kaybı ortalama yüzde 5'leri geçmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir. Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracat büyümeye yüksek katkı vermektedir. Bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesi beklenmektedir.

KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR

Ekonomik dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.

TÜM ARAÇLAR KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK

Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

25 MART DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

Dolar/TL bu sabah ise güne 5.65 seviyesinin hemen altında başladı. Saat 08:23 itibari ile 5.57 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar kuru cuma günkü sert yükselişin ardından yeni haftaya yüzde düşüşle başladı. Dolar/TL uluslararası piyasalarda yeni güne 5.67 TL seviyesinden başladı ve 5.57 TL'ye kadar geriledi. Kur, cuma gününe 5.4650 TL'den başlamış gün içinde 5.63 TL'ye kadar yükselmişti. Cuma akşamı yurt dışındaki işlemlerle 5.84 TL'ye çıkan dolar/TL daha sonra 5.76'ya inmişti.

DOLAR HANGİ ÜLKELERDE PARA BİRİMİ OLARAK KULLANILIYOR?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

DOLARIN TARİHÇESİ

İspanyolların o dönem Amerika kıtasını keşfetmesi ve gittikçe büyümesi İngilizlerin büyük ilgisini çekiyordu. Kuzey Amerika'daki İngiliz koloniler bağımsızlıklarını elde etmeden önce İspanyollarla anlaşma imzalamaya karar verdiler. Bu ticari anlaşma sonucu İngilizler büyük gelir elde etti ve bağımsızlığını elde etti. İngilizlerin bu sırada bir karar vermesi gerekiyordu. Ya kendi para birimlerini kullanacakları ya da İspanyolların kullandığı doları. Ticarette daha fazla zorluk yaşamamak için İngilizler doları kullanmayı tercih etti ve 1690 yılında ilk kağıt paralarını bastılar.

1739 yılına gelindiğinde ise Benjamin Franklin'in Philadelphia'da bulunan matbaasında doğa manzaralı kağıt dolar basmaya başladılar. Fakat bu dolarlar sahtesi olmasın diye kabartmalı olarak basılıyordu.

1785 yılına gelindiğinde ise dolar resmi olarak ABD'nin para birimi oldu. 1792 tarihinde çıkan bir kararla birlikte dolarlar artık ABD darphanesinde basılmaya başlandı

Dolar resmi para birimi oldu fakat başka ülkelerde dolaşıma girmesine epey bir zaman vardı. Ta ki 1861 yılına gelene kadar. 1861 yılında ilk ABD bankotu dolaşıma girdi. 1861 yılından günümüze kadar basılan tüm ABD banknotları da geçerli sayılıyor.

1913 yılına gelindiğinde ise Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankası olan Federal Reserve Bank'ı ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka da, Amerikan Merkez Bankası Banknotları adlı yeni paraları dolaşıma sunmaya başladı. Sahteleri olmasın diye 7 ile 10 yıllık belirli periyotlarda basılan dolar en son 2010 yılında basıldı.

MERKEZ BANKASI NEDİR?

Merkez bankası, bir ülkenin ya da ülkeler grubunun para politikasından sorumlu kurumdur. Merkez bankasının temel amacı para biriminin ve para arzının istikrarının sürdürülmesidir. Fakat merkez bankalarının bunun dışında bankacılık sektörünün son kredi mercii olmak, faiz haddinin kontrolü gibi görevleri de vardır.