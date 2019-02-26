BDDK'dan son dakika kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme | İşte BDDK kredi vadeleri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye'deki milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yaptı. BDDK'nın son dakika düzenlemesine göre birçok ürünün taksit sınırları değişti. Peki, BDDK kredi vadelerinde son durum ne oldu? İşte ürün ürün kredi kartı taksit sayıları...
26.02.2019 15:30
- Son Güncelleme: 26.02.2019 15:37
BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.
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