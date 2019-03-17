E-tanzim'e yoğun ilgi var

Hükümetin sebze fiyatları üzerinde oynanan oyunu bozmak için başlattığı e-tanzim satış uygulamasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. E-tanzim olarak adlandırılan, şimdilik Ankara ve İstanbul'da uygulanabilen sistemde bugüne kadar toplamda 80 bin sipariş alındı. ePttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bugüne kadar aldığımız 80 bin sipariş ile 15 bin adrese 200 ton civarında sebze teslim ettik. Alanlar tekrar alıyorlar. Gelen kişilerin tekrar tekrar alması bizim çok istediğimiz bir şey. Ben de oradan alıyorum" dedi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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