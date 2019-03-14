1 erik = 4 ekmek

Baharın müjdecisi meyveler birbiri ardına tezgahları süslemeye başladı. Badem çağlası 70, nektari çağlası 50 liradan satışa sunulurken, erik çağlasının fiyatı ise vatandaşları şaşkına çeviriyor. Antalya ve Mersin'de seralarda bodur ağaçlarda yetiştirilen eriğin kilosu 500 liradan satılıyor. Bu fiyatıyla erik, 375 lira olan çeyrek altını sollamış durumda. 1 kilo erik ile 100 kilo domates, 165 kilo limon, 14 kilo kuşbaşı et alınabiliyor. 5 liralık tane fiyatıyla iri bir erik, 1.25 liralık 4 ekmeğe bedel oluyor.
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- 14.03.2019
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