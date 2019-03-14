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1 erik = 4 ekmek
Baharın müjdecisi ler birbiri ardına tezgahları süslemeye başladı. Badem çağlası 70, nektari çağlası 50 liradan satışa sunulurken, çağlasının ı ise vatandaşları şaşkına çeviriyor. Antalya ve Mersin'de seralarda bodur ağaçlarda yetiştirilen eriğin kilosu 500 liradan satılıyor. Bu fiyatıyla erik, 375 lira olan çeyrek altını sollamış durumda. 1 kilo erik ile 100 kilo domates, 165 kilo limon, 14 kilo kuşbaşı et alınabiliyor. 5 liralık tane fiyatıyla iri bir erik, 1.25 liralık 4 ekmeğe bedel oluyor.

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