Kira gelirinde beyan zamanı

Geçen yıl işyeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi bugün başladı. 2018'de kiraladığı konuttan 4 bin 400 liranın, işyerinden ise 34 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 25 Mart'a kadar beyan vermek zorunda. Vatandaşlar internette 'www.gib.gov.tr' adresi üzerinden 'Hazır Beyan Sistemi'ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebilecek.
- Ekonomi
- 01.03.2019
- Gazete
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