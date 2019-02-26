Marketler zam için bahane üretme konusunda ihtisas yaparken, markalar da gizli fiyat artışı oyunları ile şapka çıkarttırıyor. TAKVİM, tüketicinin cebine göz dikenleri ifşa etmeye devam ediyor. Tanzim satıştan sonra fiyatları düşürmüş gibi yapan marketlerin oyunu ortaya çıktı. İstanbul Beylikdüzü'nde bir market sebze-meyve reyonunda büyük puntolarla sivri bibere 5.95 lira fiyat etiketi koydu.
Biberin bir nebze makul etiketini gören vatandaş, sepetine koyduğu biberin kasada fiyatını anlayınca şok yaşadı. 1 kilo biberin kasadan 14.87 liraya geçmesine, market görevlilerinin açıklaması ise "400 gramı 5.95 lira" şeklinde oldu. Büyük puntolarla yazılan 5.95 lira etiketinin altına küçük puntolarla 400 gram yazılmıştı.
ÖRTÜLÜ ZAM VAR
Markalar da son dönemde gizli zammın yolunu, ürünlerin gramajları ile oynayarak buldu. Özellikle ayran, peynir, bisküvi, çikolata ve sütte; vatandaşın alıştığı ambalajların içi boşaltılıyor. Ürünlerin miktarları 5, 10, 100, 200 gram indirilerek gizli zam yapılıyor.
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Bu sorunu çözmenin en güzel yolu her ürün için satış fiyatına ek olarak eğer ürün litre ile satılıyorsa bir litresinin kaç TL, eğer kilo ile satılıyorsa bir kilogramının kaç TL olduğunun yazılmasının zorunlu kılınmasıdır. Örneğin: Sivri biber 5,95 TL (14,87 TL/kg), Ayran 1,15 TL (5,11 TL/Lt) gibi
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