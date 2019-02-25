Bazı bölgeleri etkisi altına alan kar ve olumsuz hava koşulları mutfağa zam olarak yansıdı. Kimi yerlerde pazarcıların tezgah açamaması zam yapmak için fırsat kollayan marketlerin ekmeğine yağ sürdü. Tanzim satışların etkisi ile sebze-meyve ürünlerine bir miktar göstermelik indirim yapan marketler, zam düğmesine yine bastı. Kar yağışı, kar zammına dönüştürüldü. Patates ve soğan tanzim satışlardaki gibi 2'şer liraya sunulurken, diğer ürünlerde fiyatlar yükseltildi. Bazı marketlerde 1 kilo patlıcan 13 liraya, kırmızı biber 12 liraya, pırasa 7 liraya, kereviz 8 liraya, karnabahar 7 liraya, kıvırcık ve domates 10'ar liraya raflara çıktı.
ARTIŞ YÜZDE 100'Ü BULDU
Marketler A'dan Z'ye tüm ürünlerine zam yaptı. 11 Şubat'ta açılan tanzim satış noktalarının etkisi ile müşteri kaybetmemek için pek çok ürüne indirim yapan marketler, göstermelik indirimlerini geri çekti. Raflarda 12 Şubat'a göre yüzde 100'e varan zam görüldü. Ortalama ürün zammı yüzde 60 oldu.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
kalan karakter 1000
CEZA NEREDE.MESLEKTEN MEN NEREDE.NEDEN UYGULANMIYOR.
tanzim satışlar genişletilsin bakliyat temizlik ürünleride satılsın
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