Sevgililer Günü dolayısıyla tüketiciler bu yılki hediye seçimlerinde yine 'kalpli' ürünlerden vazgeçmezken, ortalama hediye bedeli 300 lira oldu. Geleneksel hediyeleri tercih eden müşterilerin yanı sıra kadınlar daha çok kitap, erkekler ise kozmetik aldı. Kalpli balonlar, mumlar, konfetiler en çok satın alınan ürünler arasındaki yerini bu yıl da korurken, 18-24 yaş aralığında ağırlıkla teknolojik ürünler ve oyuncaklar, 25-36 yaş aralığında ise mücevher, kol saati, cep telefonu tercih edildi. Bu yıl 2018'e göre Sevgililer Günü alışverişlerinde yüzde 60'a yakın bir artış oldu.
- Ekonomi
- 15.02.2019
- Gazete
‘Kalp’ten hediye
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