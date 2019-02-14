Kayseri'nin meşhur lezzetlerinin başında gelen pastırma, fiyatıyla cep yakıyor. Kalitesine göre pastırmanın kilosu 75 ile 156 lira arasında değişirken, 144 lira olan en çok tercih edilen türlerden sırt pastırmanın dilimi ise 2 liradan satılıyor. Kayseri'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan pastırmanın geçen yıllara göre daha az tüketildiğini belirten pastırma ve sucuk satıcısı Yusuf Tilgen, "Bir dilim pastırmamız 2 liraya tekabül etmekte" dedi.
- Ekonomi
- 14.02.2019
- Gazete
Pastırmanın dilimi 2 lira
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