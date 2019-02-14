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nın dilimi 2 lira

Pastırmanın dilimi 2 lira
Kayseri'nin meşhur lezzetlerinin başında gelen , fiyatıyla cep yakıyor. Kalitesine göre pastırmanın kilosu 75 ile 156 lira arasında değişirken, 144 lira olan en çok tercih edilen türlerden sırt pastırmanın dilimi ise 2 liradan satılıyor. Kayseri'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan pastırmanın geçen yıllara göre daha az tüketildiğini belirten pastırma ve sucuk satıcısı Yusuf Tilgen, "Bir dilim pastırmamız 2 liraya tekabül etmekte" dedi.

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