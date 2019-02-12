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İhracatçıya

İhracatçıya kredi
İŞ Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, ülke ihracatının desteklenmesi ve ihracatçı firmaların uygun maliyetler ile finansmana erişmesine katkı sağlamak amacıyla 'İhracat Döviz Kredisi Kampanyası' başlattıklarını belirterek, "Bu kampanya ile 500 bin dolar ve 500 bin euro limite kadar kullandırılabilecek. Euro krediler için aylık 0.39 oranı ve dolar için ise aylık 0.49 faiz oranı geçerli olacak. İhracatçı müşterilerimiz için bu finansman imkanı 24 aya kadar vadelerde geçerli olacak" dedi.

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