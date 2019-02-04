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Yolcular en çok Sarp kapısını kullandı

Yolcular en çok Sarp kapısını kullandı
Türkiye'nin kara hudut kapılarından geçen yıl 13 milyon 282 bini giriş ve 13 milyon 365 bini çıkış olmak üzere toplam 26 milyon 647 bin yolcu geçiş yaptı. En fazla yolcu geçişi 6.9 milyon ile Sarp Sınır Kapısı'ndan, en çok araç geçişi ise 2 milyon ile Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; 'nin 30 kara, 8 demiryolu, 100 deniz ve 63 hava olmak üzere toplam 201 hudut kapısı bulunuyor.

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