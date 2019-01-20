Bugünkü
Takvim

Ev alana 25 bin lira

Konut hesabında sı kişi başı 25 bin liraya çıkarken, ilk ödeme bu yıl yapılacak. 15 bin kişi sisteme girerken, katkısı 300 milyon lirayı bulacak.

Ev alana 25 bin lira
İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yaşama geçirilen 'konut hesabı' binlerce kişinin yüzünü güldürdü. Konut hesabı, 2016'da yürürlüğe girdi. Mart'ta yasa değişikliğiyle konut hesabında 15 bin lira olan azami sı, 20 bin liraya çıkarıldı. Torba yasa ile birlikte bu katkı 25 bin liraya yükseldi. Konut hesabı açanların en az 3 yıl birikim yapması gerekiyor. 25 bin liralık devlet katkısının tamamının alınabilmesi için ise birikim süresinin 5 yıl olması gerekiyor. Konut hesabı açanların bankaya ayda 313 ile 3 bin lira arasında para yatırması gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEv alana 25 bin lira
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri