Ev alana 25 bin lira

İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yaşama geçirilen 'konut hesabı' binlerce kişinin yüzünü güldürdü. Konut hesabı, 2016'da yürürlüğe girdi. Mart'ta yasa değişikliğiyle konut hesabında 15 bin lira olan azami devlet katkısı, 20 bin liraya çıkarıldı. Torba yasa ile birlikte bu katkı 25 bin liraya yükseldi. Konut hesabı açanların en az 3 yıl birikim yapması gerekiyor. 25 bin liralık devlet katkısının tamamının alınabilmesi için ise birikim süresinin 5 yıl olması gerekiyor. Konut hesabı açanların bankaya ayda 313 ile 3 bin lira arasında para yatırması gerekiyor.
- Ekonomi
- 20.01.2019
- Gazete
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