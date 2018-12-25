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Telekom’dan siber güvenlik merkezi
Türk Telekom, 2009'dan beri müşterilerine sunduğu kurumsal güvenlik hizmetlerini 'da konumlandırılan Siber Güvenlik Merkezi ile genişletiyor. Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Bin 500 metrekareyi aşan Merkezi'nde sunduğumuz her hizmette kendi alanında uzman mühendislerce hizmetlerimizi kurumsal müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca Türkiye'nin veri ve altyapısını koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlamak için hizmete devam ediyoruz" diye konuştu.

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