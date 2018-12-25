Türk Telekom, 2009'dan beri müşterilerine sunduğu kurumsal güvenlik hizmetlerini Ankara'da konumlandırılan Siber Güvenlik Merkezi ile genişletiyor. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Bin 500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezi'nde sunduğumuz her hizmette kendi alanında uzman mühendislerce hizmetlerimizi kurumsal müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca Türkiye'nin veri ve altyapısını koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlamak için hizmete devam ediyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 25.12.2018
- Gazete
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