Destek kredisi büyüyor

Ankara Sanayi Odası'nca (ASO) 3'üncü kez verilen KOBİ Destek Kredisi'nde hacim, talep yoğunluğu nedeniyle 65 milyon liraya çıkarıldı. Odadan yapılan açıklamada, ASO'nun Eylül sonunda kullandırmaya başladığı 38.5 milyon liralık 3. Nefes Kredisi'nin miktarını, oluşan talep nedeniyle TOBB'un da katkısıyla önce 55 milyon liraya, ardından da kendi imkanlarını zorlayarak 65 milyon liraya çıkardığı belirtildi. Açıklamada, odanın, kredi hacmi doluncaya kadar başvuru almaya devam edeceği ve kredi faizlerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağı ifade edildi. Kredi Garanti Fonu teminat desteğiyle Halk Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası kanalıyla kullandırılacak kredilerde ASO üyesi KOBİ'lerin öncelikle odaya müracaat ederek faaliyet belgesi alacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi: "Bu belgeyle ilgili bankalardan birisine müracaat edecek şirketin başvurusu banka tarafından değerlendirilecek. Olumlu sonuçlanması halinde şirket, aylık 1.85 (yıllık 22.2) faiz oranıyla 18 ay eşit taksitli krediden yararlanabilecek. Asgari limiti 50 bin lira, azami limiti ise 200 bin lira olan KOBİ Destek Kredisi'nde, ilk 6 ay anapara ödemesiz (ilk 6 ay sadece faiz ödenecek), sonraki 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplamda 18 ay vadeli olarak krediler geri ödenecek."
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