Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY, kart sahiplerine indirim fırsatları sunuyor. TROY, Yerli Malı Haftası'na özel 'TROY'la Tadımız Yerinde' isimli kampanya dahilinde zengin Türk mutfağından tatlar sunan pek çok restoranla işbirliği yaptı. Özel indirimlerin yolunu açan kampanya, bugün sona erecek. Tüketiciler, kampanya kapsamında Hünkar, Hüsrev, Sütiş, Tadında Anadolu, Takanik ve Türk Lezzet Müzesi'nin seçili restoranlarında özel hazırlanan TROY mönüsünün tadını, TROY logolu kartlarla yüzde 50 indirimli olarak çıkarabilecek. Bunun yanısıra e-ticaret sitelerinde de TROY logolu kartlara indirim sunuluyor. Online alışveriş yapmayı tercih eden kullanıcılarını unutmayan TROY, boyner.com. tr ve incehesap.com sitelerinde TROY logolu kartlarla yapılacak 100 liralık alışverişlerde 30 lira indirim imkanı sağlıyor.
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