İşte 2018'in en çok kazanan modelleri...

'i geriye bırakmamıza çok az bir süre kalmışken Forbes dergisi yılınlerini açıklamaya devam ediyor. ABD'de yayın yapan finans dergisi, son olarak 2018'in en çok kazanan modellerini duyurdu. 2002 yılından beri dünyanın en çok kazanan modeli seçilen Gisele Bundchen'in tahtını geçtiğimiz yıl ele geçiren2018 yılının da en çok kazanan modeli unvanını kazandı. İşte Forbes'un verilerine göne yılın en çok kazanan modelleri...