Rusya’ya vize kalkıyor

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler her alanda gelişiyor. İki ülke vatandaşlarının vizesiz seyahatleri konusunda da yeni bir adım atıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "(Rus yetkililer) Vize serbestisi konusunda bize somut ve çözüm odaklı bir teklifle geldiler. Aşama da mesafe de katettik. Umuma mahsus pasaportlara da vizesiz seyahat sağlanması için artık bize sunacakları yeni bir takvim ve aşama kalmadı. Negatif de değiller, aksine pozitifler" dedi.
- Ekonomi
- 15.12.2018
- Gazete
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