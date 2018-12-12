İklim değişikliği sigortanın önemini ortaya koyuyor

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta sektörünü de yakından ilgilendiren doğal afetlere ve iklim değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Son yıllarda ve özellikle 2017 yılı içerisinde iklim değişikliğine bağlı olarak oluşan sel, fırtına, dolu, hortum, kuraklık ve verim düşüklüğü gibi risklerde ciddi artışlar görüldüğüne dikkat çeken Baturalp Pamukçu, şunları söyledi: "Gelecek dönemlere baktığımızda, özellikle iklim değişikliğinin ve yaşanan küresel ısınma olgusunun ister istemez ülkemizi daha fazla etkileyeceğini tahmin etmek çok da zor değildir. Özellikle önümüzdeki dönemlerde iklim değişiklikleri ve hava koşullarına bağlı riskler artış gösterdikçe, mevcut risklere bağlı hasarların da artacağı kaçınılmaz bir gerçektir. İklim değişikliği Türkiye'de, diğer ülkelerde olduğu kadar şiddetli hissedilmese de, 2017 yılındaki dolu yağışlarıyla birlikte kendini yavaş yavaş göstermeye başlamıştır."
'ÖNLEM ALINMALI'
Bu nedenlerden dolayı, afetlerden korunma ve kayıpları azaltmaya yönelik sigorta uygulamalarının son yıllarda giderek artan bir önem kazandığının altını çizen Pamukçu, her türlü afetin sigorta kapsamına girebildiğini aktardı. Türkiye'nin kış yağışlarında azalmalar, sıcaklıklardaki artışlar, son dönemde artan kuraklıklar, sel ve taşkınlar sebebiyle ciddi anlamda risk altında olan bir ülke olduğunu dile getiren Baturalp Pamukçu, "İklim değişikliği sebebiyle oluşan ve afet riski taşıyan olaylar varlıklarımızın teminatı için sigortanın önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir" şeklinde konuştu.
'ÖNLEM ALINMALI'
Bu nedenlerden dolayı, afetlerden korunma ve kayıpları azaltmaya yönelik sigorta uygulamalarının son yıllarda giderek artan bir önem kazandığının altını çizen Pamukçu, her türlü afetin sigorta kapsamına girebildiğini aktardı. Türkiye'nin kış yağışlarında azalmalar, sıcaklıklardaki artışlar, son dönemde artan kuraklıklar, sel ve taşkınlar sebebiyle ciddi anlamda risk altında olan bir ülke olduğunu dile getiren Baturalp Pamukçu, "İklim değişikliği sebebiyle oluşan ve afet riski taşıyan olaylar varlıklarımızın teminatı için sigortanın önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir" şeklinde konuştu.
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