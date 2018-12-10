2018 için hedeflediği 40 milyon turist sayısını yılın 10 ayında aşarak rekor kıran turizm sektörü, yeni yıla da rekorla girmeye hazırlanıyor. Sektör 2019 hedefi olan 50 milyon rakamına adım adım yaklaşırken, yılbaşı tatili için de şimdiden Kıbrıs, Antalya, Alanya, Bodrum ve Çeşme otellerinde doluluk yüzde 100'e yaklaştı. Odalarını dolduran oteller, kesesini de doldurdu. Yılbaşı için hazırlanan paket programların fiyatları geçen seneye göre yüzde 50 ile 70 arasında arttı. Fiyatta ipi Kıbrıs'taki oteller göğüsledi. Yavru vatanda 29 Aralık ile 2 Ocak arasındaki yılbaşı paketleri 2 kişi için 7 bin liradan başlıyor. Süperstar Ajda Pekkan ile yeni yıla girmek isteyenlerin ise 13 bin ile 112 bin lira arasında parayı gözden çıkarması gerekiyor.
- Ekonomi
- 10.12.2018
- Gazete
112 bin liraya süper tatil
2018’de rekor üstüne rekor kıran turizm sektörü, yılı da rekorla kapatıyor. Yılbaşı paketlerinin fiyatı yüzde 50-70 arasında artarken, rezervasyonlar yüzde 30 yükseldi. Kıbrıs otelleri fiyatta ipi göğüsledi. Süperstar Ajda Pekkan’la yeni yıla girmenin bedeli 112 bin liraya kadar çıktı.
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