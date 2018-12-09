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ailesine ücretsiz sağlık imkanı

Asker ailesine ücretsiz sağlık
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ile liğini yapan vatandaşların ailelerine Genel Sağlık Sigortası imkanı getirildi. Böylece er ve erbaşların bakmakla yükümlü oldukları aileleri lı çalışanların haklarına kavuşmuş olacak. Yasa ile er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanacak.



Bu bakımdan er ve erbaşların askerlik hizmetleri devam ettiği sürece eşi, çocukları, anne ve babaları gelir testine de gerek kalmadan her türlü muayene, hastane, ilaç ve sağlık yardımlarından faydalanabilecek. Yasanın önümüzdeki günlerde genel kurula gelmesi ve Resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmkesi bekleniyor.

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